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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Казахстанцев, находящихся в больницах Кыргызстана, вывезли в Алматы

Казахстан транспортировал своих граждан, пострадавших во время конфликта в селе Масанчи и госпитализированных в стационары Кыргызстана. Об этом сообщили в Минздраве КР.

По его данным, прибывший в Бишкек вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров ознакомился с состоянием пострадавших. Дальнейшее их лечение и реабилитация будут проводиться в Казахстане.

Восемь казахстанцев на реанимобилях службы санавиации переведены в Алматы.

Всего за медпомощью обратились 34 человека. Из них на амбулаторное лечение был отправлен 21 человек. Стационарное лечение получали 13 человек. В Токмакской территориальной больнице и Ивановке под наблюдением медиков остаются пять казахстанцев.

Напомним, что 7 февраля пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей Казахстана, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство».

По последним данным, жертвами конфликта стали 11 человек.

По информации на вечер 8 февраля, кыргызско-казахскую границу пересекли около 4 тысяч человек.

Сегодня с раннего утра через пункт пропуска «Токмак-автодорожный» на территорию РК вернулись около 1 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143073/
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