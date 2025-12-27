14:09
Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном прекращении огня

Соглашение о прекращении огня подписано министрами обороны двух стран и должно начать действовать немедленно, пишет BBC News.

Таиландские и камбоджийские войска останутся на своих текущих позициях без дальнейшего движения. Гражданскому населению затронутых конфликтом приграничных районов разрешат вернуться в свои дома при первой возможности. Также Таиланд обязался вернуть на родину 18 камбоджийских военнослужащих, если прекращение огня продержится 72 часа.

Пограничный конфликт Камбоджи и Таиланда продолжается уже больше 100 лет и время от времени переходит в вооруженные столкновения. Нынешние бои вспыхнули три недели назад, это уже второе подобное обострение в этом году.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356339/
