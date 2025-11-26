Пресс-секретарь Белого дома США высказалась о переговорах России и Украины

В Белом доме заявили, что в переговорах по урегулированию участвуют и Россия, и Украина, осталось проработать «несколько деликатных, но преодолимых деталей». Об этом сообщил ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт написала в социальных сетях: «За последнюю неделю США добились огромного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив за стол переговоров Украину и Россию. Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами. Они нужны для решения оставшихся вопросов».

Напомним, ранее Белый дом заявил о работе над новым планом урегулирования украинского конфликта. В воскресенье США и Украина провели по нему консультации в Женеве. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта.