Конфликты в школе. Проводить комплексные расследования призывает эксперт

В Кыргызстане школы не любят выносить сор из избы — конфликты случаются довольно часто, но рассматриваются внутри образовательных организаций. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила эксперт по школьной медицине Бактыгуль Жумакулова.

По ее словам, важно работать над профилактикой, а не постфактум.

«Мы должны смотреть в корень проблемы — почему такое происходит. Первый вопрос, конечно же, к семье. Мы всегда за бортом оставляем семью. Ответственность за поведение своих детей до их совершеннолетия должны нести родители. Дети не должны причинять вред другим членам общества — именно так нужно воспитывать подрастающее поколение», — сказала Бактыгуль Жумакулова.

Она отметила, что подросток может пойти на правонарушение неосознанно. Однако нужно разобраться в том, что подтолкнуло его к этому.

Читайте по теме
Нападение ученика на учителя в Бишкеке: возбуждено уголовное дело

«Я уважаю труд учителей, то, что они дают нам свет в этой жизни, но некоторые педагоги тоже допускают ошибки в отношении детей. Мы сейчас живем в другом веке, дети совсем другие, они не любят агрессию. Это нужно понять. Современные дети — сами жертвы той среды, в которой они находятся. Если они совершили правонарушение, значит, есть проблемы в семье, они сами могут являться объектом насилия. И срыв по отношению к учителю может быть в ситуации, дошедшей до крайности. Поэтому однобоко смотреть нельзя, всегда нужны комплексные расследования — посмотреть, в каких условиях растет ребенок, полная ли семья, участвует ли в воспитании отец. Просто так ребенок не огрызается, не оскорбляет и не поднимает руку. Что-то его спровоцировало. Мы не должны ограничиваться одним наказанием, и штраф в тысячу сомов — смешной, и 5 тысяч сомов тоже», — добавила эксперт.

Она подчеркнула, что обычно после происшествий проводят следствие, материалы передают в суд.

«Но этого недостаточно. Работа должна быть комплексной — со школой, с семьей. Современные подростки любят слушать своих сверстников, нежели взрослых. Поэтому нужно находить внутри школы авторитетных ребят, которые смогут повлиять на других школьников», — сказала Бактыгуль Жумакулова.

Напомним, 16 февраля в школе № 83 произошел конфликт между учеником и преподавателем, переросший в применение физической силы. По факту возбуждено уголовное дело.
