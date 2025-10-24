В Бишкеке женщина выпала с балкона

Сегодня в службу 102 ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что с балкона одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Фрунзе выпал человек. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, факт зарегистрирован в ЖУИ.

«Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в квартире находились иностранцы В.Ю. и Т.А. (оба 1988 года рождения), а также В.Т., 1987 года рождения. Между ними возник конфликт, и женщина выпала с балкона. Возбуждено уголовное дело. Мужчин водворили в ИВС. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле у руководства УВД», — говорится в сообщении.