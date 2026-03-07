19:18
Происшествия

Драка на дороге в Бишкеке. Милиция установила участников конфликта

Милиция установила участников дорожного конфликта на пересечении улиц Льва Толстого и Некрасова в Бишкеке. Ранее видео инцидента было распространено в социальных сетях. 

Как сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района, по итогам доследственной проверки в отдел милиции были доставлены граждане М.Б. и Б.К., оба 1997 года рождения.

В ходе разбирательства установлено, что драка произошла в ноябре 2025 года.

Тем не менее в отношении М.Б. составлен протокол по статье 126 («Мелкое хулиганство») Кодекса о правонарушениях. Материалы дела направят в Ленинский районный суд Бишкека для дальнейшего рассмотрения.

В милиции напомнили гражданам о необходимости соблюдать общественный порядок, проявлять взаимное уважение на дорогах, не поддаваться на провокации и избегать действий, которые могут привести к конфликтам и нарушению закона.
