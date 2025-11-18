Дайырбек Орунбеков призвал госслужащих «не тратить себя на пустословов»

Руководитель службы информационной политики президента Дайырбек Орунбеков обратился к коллегам и сотрудникам госорганов, призвав их сосредоточиться на работе и не реагировать на критику «бездельников» в Сети. Текст обращения он опубликовал в социальных сетях.

По словам Дайырбека Орунбекова, сегодня государственные проекты реализуются в разы быстрее, чем раньше. И напомнил, что еще несколько лет назад строительство одного здания могло растянуться на годы и становилось событием, а теперь «ежедневно онлайн открываются сотни новых объектов».

Он отметил, что в 2020-м государственный бюджет составлял 247,7 миллиарда сомов, а в этом году превысил 1 триллион. По словам руководителя службы информполитики, чтобы сохранить текущий темп развития, каждому государственному и муниципальному служащему необходимо четко выполнять свои обязанности и не тратить время на бесполезные споры.

Он добавил, что за внимание к такой полемике «приходилось выслушивать и от руководства», поэтому призвал всех сотрудников сконцентрироваться на выполнении задач, поставленных государством, и «доказывать свою работу делами, а не словами».