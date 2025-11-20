16:55
Происшествия

«Снимай форму и пойдем!» На Ошском рынке мужчина бросил вызов милиционеру

На Ошском рынке в Бишкеке произошел инцидент с участием двоих мужчин, один из которых попытался спровоцировать сотрудника милиции на драку. Об этом сообщили в УПСМ столицы.

По их данным, водитель Hyundai Sonata припарковал автомобиль прямо на остановке общественного транспорта и заблокировал подъезд маршруток и посадку пассажиров. Инспектор УПСМ Надырбек Жусупов потребовал у него предъявить документы, но тот отказался.

Согласно пункту 12.4 ПДД, стоянка запрещена ближе 15 метров от остановочных площадок или указателя остановки. В данном случае машину оставили вплотную к зоне посадки, что создавало препятствия движению общественного транспорта.

Пока инспектор разъяснял нарушение, на место пришел знакомый водителя. Мужчина начал вмешиваться в разговор, повышать тон и в итоге обратился к инспектору вызывающей фразой: «Снимай форму и пойдем!», пытаясь спровоцировать сотрудника милиции на драку.

Несмотря на давление, инспектор действовал в рамках закона. В отношении водителя составлен протокол о правонарушении. С обоими мужчинами проведена профилактическая беседа.

В УПСМ напомнили водителям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения и не препятствовать работе сотрудников милиции при исполнении ими служебных обязанностей.
«Снимай форму и пойдем!» На Ошском рынке мужчина бросил вызов милиционеру
