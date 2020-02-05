Убийство Улана Салянова. Подсудимый рассказал о причастности бывшего чиновника

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

В ходе заседания суд допросил обвиняемого Асанэмира Абыкулова. Он рассказал, что с другим подсудимым — Эрмеком Осмонкуловым — у него дружеские отношения.

«6 ноября 2017 года я взял у знакомого в аренду автомобиль «Фольксваген Шаран». Днем мы встретились с Эрмеком Осмонкуловым. Вместе с ним был Заур Насруллаев. Эрмек попросил отвезти его друга в Кок-Жар. Он сказал, что у него какие-то проблемы. Когда приехали на место, Эрмек вышел, а мы с Зауром остались в машине. Он вернулся где-то через 10-15 минут. Выстрелов я не слышал», — сказал Асанэмир Абыкулов.

Он добавил, что об убийстве брата Аиды Саляновой узнал из СМИ.

«Машина, которую я брал в аренду, принадлежит бывшему мэру Токмака Жыргалу Шамыралиеву. Он был в курсе преступления. По-моему, его допросили, но машину еще не нашли», — отметил обвиняемый.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.

13 января на процессе обвиняемые заявили, что готовы назвать фамилии отдельных высокопоставленных чиновников. Но пока этого не сделали.