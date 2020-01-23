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Общество

Убийство директора Cambridge School. Обвиняемому вынесен приговор

Оглашен приговор обвиняемому К.Э, которому следствие  инкриминировало убийство директора языковой школы Cambridge School Тижжани Али Абубакара. Суд приговорил его к 7,5 года лишения свободы. Он также должен выплатить штраф 90 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Летом 2019 года общественность потрясла эта смерть. В Бишкеке около ЦУМа в ходе конфликта избили иностранца. Он впал в кому, а через три дня скончался, не приходя в сознание.

Выяснилось, что пострадавшим был 38-летний учитель из Нигерии Тижжани Али Абубакар. Он жил и работал в Кыргызстане около 20 лет, был директором языковой школы Cambridge School.

Подозреваемого задержали. Он рассказал, что между ним и иностранцем произошел конфликт из-за съемки на телефон. Во время словесной перепалки мужчина ударил Али Абубакара по лицу, и тот упал, ударившись головой о землю. Это подтвердила и съемка с камер видеонаблюдения, установленных в торговом центре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141319/
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