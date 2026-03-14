В Чон-Арыке в автомобиле найден застреленным замглавы службы исполнителей

В Бишкеке застрелился заместитель начальника службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызстана Кубанычбек Капалов. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

По их данным, инцидент произошел минувшей ночью около 23.00. По линии скорой помощи поступило сообщение о том, что в селе Чон-Арык, недалеко от одного из банкетных залов, в автомобиле обнаружен мужчина с огнестрельным ранением.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. В ходе проверки установлено, что погибшим является заместитель начальника службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кубанычбек Капалов.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.