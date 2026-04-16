14:14
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.16
Власть

Задержали за лайк. Садыр Жапаров поручил срочно проверить дело

Президент Садыр Жапаров поручил проверить информацию о задержании молодого человека якобы за лайк в социальной сети.

С обращением к главе государства на встрече с жителями Ноокатского района выступила Лобархон Эджаман. По ее словам, ее внук Абдулло Исмоилов уже один год и семь месяцев находится под стражей из-за того, что «по ошибке поставил лайк на публикацию».

Президент уточнил обстоятельства дела и заявил, что подобная причина задержания недопустима.

«То, что задержали за лайк, — неправильно. Разберитесь. Если слова апа подтвердятся, немедленно освободите парня», — поручил Жапаров заместителю генерального прокурора Малику Бектурганову и заместителю министра внутренних дел Адылбеку Бийбосунову.

Он также отметил, что в случае, если будут установлены иные основания для задержания, решение будет приниматься в рамках закона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370635/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Президент КР призывает граждан не использовать синтетические сети на озерах
Садыр Жапаров поручил ГКНБ проверить жалобу на экс-генпрокурора
Садыр Жапаров ознакомился с развитием Ноокатского района
Жительница Узгена просит у президента не две тонны золота, а две скорые
Садыр Жапаров встретился с жителями Кара-Кульджинского района. О чем говорили
Президент ознакомился с экономическим развитием Кара-Кульджинского района
Практики продажи госдолжностей в Кыргызстане больше не будет — Садыр Жапаров
В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиарда сомов
Президент Кыргызстана ознакомился с планами развития Араванского района
Когда будет чистая вода? Садыр Жапаров выслушал жителей Аравана
Популярные новости
Садыр Жапаров: Практику строительства по&nbsp;1&nbsp;километру дороги прекратили Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по&nbsp;поручению Ташиева Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по поручению Ташиева
Облегчение для мужчин. Для прописки не&nbsp;будут требовать справку о&nbsp;военном учете Облегчение для мужчин. Для прописки не будут требовать справку о военном учете
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Бизнес
Мировое признание: BAKAI&nbsp;&mdash; в&nbsp;журнале TIME Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
16 апреля, четверг
14:06
Задержали за лайк. Садыр Жапаров поручил срочно проверить дело Задержали за лайк. Садыр Жапаров поручил срочно провери...
14:04
В Боомском ущелье временно ограничат движение из-за спуска камней
14:00
Атомный выбор Кыргызстана: без него страна рискует остаться в темноте
13:51
В селах Кыргызстана врачей в 4 раза меньше, чем в городах
13:50
В Узгенском районе за два дня найдены повешенными женщина и несовершеннолетняя