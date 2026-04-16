Задержали за лайк. Садыр Жапаров поручил срочно проверить дело

Президент Садыр Жапаров поручил проверить информацию о задержании молодого человека якобы за лайк в социальной сети.

С обращением к главе государства на встрече с жителями Ноокатского района выступила Лобархон Эджаман. По ее словам, ее внук Абдулло Исмоилов уже один год и семь месяцев находится под стражей из-за того, что «по ошибке поставил лайк на публикацию».

Президент уточнил обстоятельства дела и заявил, что подобная причина задержания недопустима.

«То, что задержали за лайк, — неправильно. Разберитесь. Если слова апа подтвердятся, немедленно освободите парня», — поручил Жапаров заместителю генерального прокурора Малику Бектурганову и заместителю министра внутренних дел Адылбеку Бийбосунову.

Он также отметил, что в случае, если будут установлены иные основания для задержания, решение будет приниматься в рамках закона.