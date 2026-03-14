Гибель замглавы службы судисполнителей не связана с работой. Что было в записке

По факту гибели заместителя начальника Службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызстана Кубанычбека Капалова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, 13 марта 2026 года в Ленинское РУВД Бишкека поступило сообщение об обнаружении тела К.Капалова в легковом автомобиле с огнестрельным ранением.

«По данному факту 14 марта 2026 года возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в службе.

По предварительным данным, произошедшее не связано с профессиональной деятельностью К.Капалова. Также начато служебное расследование, в рамках которого проводится проверка для объективного установления всех обстоятельств случившегося.

В ведомстве призвали представителей общественности и СМИ воздержаться от преждевременных выводов и дождаться завершения следствия и официальных результатов расследования.

Ранее ряд СМИ опубликовали предположительно предсмертную записку, оставленную Кубанычбеком Капаловым. В ней он поблагодарил супругу за поддержку и воспитание четверых детей.

«Ты всегда была рядом — в горе и радости. Ты сильная женщина, даешь детям достойное воспитание. Продолжай в том же духе. Я благодарен Богу, что встретил тебя, ты сделала меня счастливым», — говорится в записке.

Также он попросил старшего сына быть опорой матери, призвал детей быть дружными и попросил прощения у брата и сестры.
Материалы по теме
Подробности смерти замглавы службы судисполнителей: что произошло в Чон-Арыке
В Чон-Арыке в автомобиле найден застреленным замглавы службы исполнителей
На Иссык-Куле участок стоимостью 34 миллиона сомов вернули государству
17 лет со дня трагедии: 13 марта 2009-го в Кыргызстане убили Медета Садыркулова
Женщина зарезала мужа после ссоры в Кара-Балте
Похитили, пытали и задушили. В Чуйской области раскрыто двойное убийство
Обвиняемых в убийстве, грабеже и организации проституции КР передала Польше
Бизнес без давления: в Джалал-Абаде напомнили о запрете внеплановых проверок
Из Азербайджана в КР экстрадировали мошенника, укравшего 46 миллионов сомов
Ссора в Чалдоваре закончилась смертью: мужчина зарезал соседа
Популярные новости
Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД
&laquo;Трейдинг&raquo; в&nbsp;Telegram: в&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;серии мошенничеств «Трейдинг» в Telegram: в Бишкеке задержали подозреваемую в серии мошенничеств
В&nbsp;КР&nbsp;начался суд над окул бала Райымбека Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым В КР начался суд над окул бала Райымбека Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
В&nbsp;Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
