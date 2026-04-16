В селах Кыргызстана врачей в 4 раза меньше, чем в городах

В Кыргызстане актуальна проблема неравномерного географического распределения медицинских работников. В городской местности более высокая плотность кадров, чем в сельской. Об этом заявили сегодня на презентации анализа рынка труда в сфере здравоохранения.

По словам представителей Всемирной организации здравоохранения, в 2023 году число врачей в городах Кыргызстана было в 4 раза больше, чем в селах. Если в городской местности показатель плотности врачей составляет 35,1 на 10 тысяч населения, то в сельской местности — всего 9,5.

В городах в два раза больше медсестер, акушерок и других специалистов со средним медицинским образованием. Если в них показатель плотности таких кадров составляет 61,6 на 10 тысяч населения, то в сельской — лишь 36,8.

«Нехватка врачей наиболее остро ощущается в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Там число врачей составляет только 13,5 процента от среднего показателя по стране, а число кадров со средним медобразованием примерно половину от среднего показателя по стране. Есть организации здравоохранения, где вообще нет врачей, и большая часть нагрузки ложится на плечи медсестер. Тут встает вопрос — есть ли у них достаточный уровень образования и компетенций для предоставления качественных услуг населению», — отметили представители ВОЗ.

Для анализа использовались данные государственного сектора с 2013-го по 2023 год, информация частного сектора не учитывалась.
Материалы по теме
Обеспеченность врачами в Кыргызстане ниже, чем в других странах Центральной Азии
До 80 тысяч сомов будут получать некоторые врачи после повышения зарплаты в КР
Служебные квартиры и общежитие. Как поддерживают молодых врачей в Нарыне
Жаловаться на нехватку врачей в регионах продолжают главе Минздрава
Реформа системы здравоохранения. Кадры меняются, проблемы остаются
Не хотят жить под забором. Эдиль Байсалов о нехватке врачей в регионах
Минздрав Кыргызстана работает над репатриацией медицинских кадров
В Кыргызстане не хватает 23 тысяч медицинских работников — Минздрав
Запрет работы в частных клиниках. Законопроект одобрен в третьем чтении
Нехватка кадров в системе здравоохранения Кыргызстана превышает 45 процентов
