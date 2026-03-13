14:17
Общество

17 лет со дня трагедии: 13 марта 2009-го в Кыргызстане убили Медета Садыркулова

В Кыргызстане 13 марта 2009 года произошло одно из самых резонансных преступлений в современной политической истории страны. В ту ночь погиб бывший руководитель администрации президента Медет Садыркулов — один из самых влиятельных политиков республики.

Его смерть сначала связали с дорожно-транспортным происшествием, однако позже дело переквалифицировали в убийство. Спустя годы следствия и судов она по-прежнему вызывает вопросы.

Кто такой Медет Садыркулов

из интернета
Фото из интернета. Медер Садыркулов
Медет Садыркулов считался одним из наиболее влиятельных политиков Кыргызстана 2000-х годов.

Он занимал пост руководителя администрации президента Курманбека Бакиева, работал в государственных структурах при президенте Аскаре Акаеве, был послом Кыргызстана в Иране.

В политических кругах Медета Садыркулова называли одним из главных стратегов власти. Однако в январе 2009 года он неожиданно подал в отставку, отказавшись от предложения занять должность министра иностранных дел.

После ухода из администрации президента Медет Садыркулов начал активно контактировать с представителями оппозиции.

Хронология трагедии

Вечером 12 марта 2009 года бывший руководитель администрации президента Кыргызстана Медет Садыркулов находился в Алматы вместе с политологом Сергеем Слепченко. Поздно ночью они с водителем Кубатом Сулаймановым выехали на автомобиле в Бишкек.

из интернета
Фото из интернета

Около 2.20 13 марта автомобиль пересек кыргызско-казахскую границу.

По версии следствия, примерно между 3.00 и 4.00 на дороге машину могли остановить неизвестные. Позднее в материалах дела появилась версия о возможном похищении.

Утром на горной дороге недалеко от Бишкека обнаружили сгоревший внедорожник Lexus, в котором находились тела Медета Садыркулова, Сергея Слепченко и Кубата Сулайманова.

Первоначально правоохранительные органы заявили, что автомобиль столкнулся с другой машиной, после чего загорелся. Трагедию квалифицировали как дорожно-транспортное происшествие.

Почему версия ДТП вызвала сомнения

Почти сразу после трагедии появились сомнения в официальной версии. Эксперты и политики обращали внимание на ряд странностей:

  • автомобиль полностью выгорел;
  • обстоятельства столкновения оставались неясными;
  • тела погибших сильно обгорели;
  • отсутствовали убедительные доказательства обычной аварии.

Позже следствие заявило, что авария могла быть инсценирована для сокрытия убийства.

Гибель Медета Садыркулова произошла во время серьезного политического напряжения. К началу 2009 года в Кыргызстане усилился конфликт между президентом Курманбеком Бакиевым и оппозицией. Она обвиняла власти в концентрации полномочий и давлении на политических оппонентов.

По мнению ряда аналитиков, Медет Садыркулов после ухода из администрации президента мог стать важной фигурой в объединении оппозиции.

Эти обстоятельства усилили подозрения, что его гибель могла быть связана с политическими процессами.

После смены власти в Кыргызстане в апреле 2010 года расследование гибели Медета Садыркулова возобновили. Следствие пришло к выводу, что трагедия не была обычной аварией: убийство, по версии правоохранительных органов, могли инсценировать как ДТП, чтобы скрыть следы.

По материалам следствия, Медета Садыркулова, политолога Сергея Слепченко и водителя Кубата Сулайманова сначала похитили, жестоко избили и задушили. 

После этого тела поместили в автомобиль, вывезли на дорогу и подожгли.

В качестве возможного заказчика называли Жаныша Бакиева, брата президента Курманбека Бакиева и бывшего первого заместителя главы Службы национальной безопасности (сейчас Госкомитет национальной безопасности). Непосредственным исполнителем убийства, по официальной версии, являлся бывший сотрудник спецподразделений Санжар Сапарбеков.

из интернета
Фото из интернета. Жаныш Бакиев
Его задержали в Бишкеке лишь спустя много лет — в ноябре 2021 года, после чего дело вновь рассмотрели в суде.

В ноябре 2022 года Аламединский районный суд признал его виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая убийство и незаконное лишение свободы. По итогам судебного процесса его приговорили к 14 годам лишения свободы. Часть других обвинений суд отклонил.

Загадочная смерть одного из обвиняемых

Еще на раннем этапе расследования одного из подозреваемых по делу нашли повешенным  в следственном изоляторе. Эта смерть вызвала новые вопросы и усилила подозрения, что обстоятельства убийства Медета Садыркулова могут быть связаны с борьбой за власть.

Его гибель стала одним из самых громких событий эпохи правления Курманбека Бакиева. Через год, 7 апреля 2010 года, в Кыргызстане произошла революция, приведшая к смене власти. Для многих политологов дело Садыркулова стало символом политической борьбы и нестабильности того времени.

Прошло более 15 лет, но события ночи 13 марта 2009 года по-прежнему остаются одной из самых трагических и загадочных страниц в современной истории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365839/
просмотров: 364
