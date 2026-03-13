17 лет со дня трагедии: 13 марта 2009-го в Кыргызстане убили Медета Садыркулова

В Кыргызстане 13 марта 2009 года произошло одно из самых резонансных преступлений в современной политической истории страны. В ту ночь погиб бывший руководитель администрации президента Медет Садыркулов — один из самых влиятельных политиков республики.

Его смерть сначала связали с дорожно-транспортным происшествием, однако позже дело переквалифицировали в убийство. Спустя годы следствия и судов она по-прежнему вызывает вопросы.

Кто такой Медет Садыркулов Фото из интернета. Медер Садыркулов Медет Садыркулов считался одним из наиболее влиятельных политиков Кыргызстана 2000-х годов.

Он занимал пост руководителя администрации президента Курманбека Бакиева, работал в государственных структурах при президенте Аскаре Акаеве, был послом Кыргызстана в Иране.

В политических кругах Медета Садыркулова называли одним из главных стратегов власти. Однако в январе 2009 года он неожиданно подал в отставку, отказавшись от предложения занять должность министра иностранных дел.

После ухода из администрации президента Медет Садыркулов начал активно контактировать с представителями оппозиции.

Хронология трагедии

Вечером 12 марта 2009 года бывший руководитель администрации президента Кыргызстана Медет Садыркулов находился в Алматы вместе с политологом Сергеем Слепченко. Поздно ночью они с водителем Кубатом Сулаймановым выехали на автомобиле в Бишкек.

Около 2.20 13 марта автомобиль пересек кыргызско-казахскую границу.

По версии следствия, примерно между 3.00 и 4.00 на дороге машину могли остановить неизвестные. Позднее в материалах дела появилась версия о возможном похищении.

Утром на горной дороге недалеко от Бишкека обнаружили сгоревший внедорожник Lexus, в котором находились тела Медета Садыркулова, Сергея Слепченко и Кубата Сулайманова.

Первоначально правоохранительные органы заявили, что автомобиль столкнулся с другой машиной, после чего загорелся. Трагедию квалифицировали как дорожно-транспортное происшествие.

Почему версия ДТП вызвала сомнения

Почти сразу после трагедии появились сомнения в официальной версии. Эксперты и политики обращали внимание на ряд странностей:

автомобиль полностью выгорел;

обстоятельства столкновения оставались неясными;

тела погибших сильно обгорели;

отсутствовали убедительные доказательства обычной аварии.

Позже следствие заявило, что авария могла быть инсценирована для сокрытия убийства.

Гибель Медета Садыркулова произошла во время серьезного политического напряжения. К началу 2009 года в Кыргызстане усилился конфликт между президентом Курманбеком Бакиевым и оппозицией. Она обвиняла власти в концентрации полномочий и давлении на политических оппонентов.

По мнению ряда аналитиков, Медет Садыркулов после ухода из администрации президента мог стать важной фигурой в объединении оппозиции.

Эти обстоятельства усилили подозрения, что его гибель могла быть связана с политическими процессами.

После смены власти в Кыргызстане в апреле 2010 года расследование гибели Медета Садыркулова возобновили. Следствие пришло к выводу, что трагедия не была обычной аварией: убийство, по версии правоохранительных органов, могли инсценировать как ДТП, чтобы скрыть следы.

По материалам следствия, Медета Садыркулова, политолога Сергея Слепченко и водителя Кубата Сулайманова сначала похитили, жестоко избили и задушили.

После этого тела поместили в автомобиль, вывезли на дорогу и подожгли.

В качестве возможного заказчика называли Жаныша Бакиева, брата президента Курманбека Бакиева и бывшего первого заместителя главы Службы национальной безопасности (сейчас Госкомитет национальной безопасности). Непосредственным исполнителем убийства, по официальной версии, являлся бывший сотрудник спецподразделений Санжар Сапарбеков.

Фото из интернета. Жаныш Бакиев

Его задержали в Бишкеке лишь спустя много лет — в ноябре 2021 года, после чего дело вновь рассмотрели в суде.

В ноябре 2022 года Аламединский районный суд признал его виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая убийство и незаконное лишение свободы. По итогам судебного процесса его приговорили к 14 годам лишения свободы. Часть других обвинений суд отклонил.

Загадочная смерть одного из обвиняемых

Еще на раннем этапе расследования одного из подозреваемых по делу нашли повешенным в следственном изоляторе. Эта смерть вызвала новые вопросы и усилила подозрения, что обстоятельства убийства Медета Садыркулова могут быть связаны с борьбой за власть.

Его гибель стала одним из самых громких событий эпохи правления Курманбека Бакиева. Через год, 7 апреля 2010 года, в Кыргызстане произошла революция, приведшая к смене власти. Для многих политологов дело Садыркулова стало символом политической борьбы и нестабильности того времени.

Прошло более 15 лет, но события ночи 13 марта 2009 года по-прежнему остаются одной из самых трагических и загадочных страниц в современной истории Кыргызстана.