Частные мечети в Бишкеке переводят на баланс муфтията

В Ленинском районе Бишкека прошли выездные встречи с имамами и владельцами мечетей по вопросам их документирования и передачи на баланс Духовного управления мусульман Кыргызстана.

По данным районного хатибията, 15 апреля главный имам-хатыб Суйунали ажы Кулуев совместно с сотрудниками посетил ряд мечетей, расположенных на частных земельных участках.

В рамках мероприятия состоялись встречи с владельцами ряда мечетей, в том числе «Жал», «Сыддык», «Аксана», «Ихлас», «Саид Афанди», «Абдулкарим», «Ыйман», «Нуурул Харамайн», «Саад бен Муаз», «Хамза бин Абдулмутталип», «Жума Карып», «Хидаят Нур», «Хулафаи Роошидин», «Фатих», «Жума Васипов», «Низамудин», «Алтын-Ордо», «Ишен Ата», «Хайл Хижра». С собственниками проведена разъяснительная работа по вопросам передачи объектов на баланс Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Как отмечается, передача мечетей на баланс ДУМК направлена на приведение их деятельности в правовое поле, систематизацию учета религиозных объектов и обеспечение единого подхода к управлению. Это также позволяет упорядочить вопросы назначения имамов, контроля за содержанием проповедей и соблюдения установленных требований.

Кроме того, имамам напомнили о необходимости своевременно исполнять поручения муфтията и его представительств.

Отдельное внимание уделено вопросам содержания мечетей: соблюдению чистоты и внутреннего порядка, качественной подготовке пятничных проповедей и проведению жума-намаза в установленное время.
Материалы по теме
В ЖК призывают отказаться от коммерческого тарифа за электроэнергию для мечетей
Мечеть на 20 тысяч человек и высотки: как застраивается юг Бишкека
Задержан подозреваемый в совершении кражи мобильного телефона в мечети
У главы Духовного управления мусульман Кыргызстана новый заместитель
В городе Ош строят шестиэтажную мечеть на деньги анонимного мецената
Кыргызстанец вновь стал чемпионом мира по чтению Корана
Орозо айт: в ДУМК рассказали о программе праздничных мероприятий
Мечеть на улице Гоголя в Бишкеке снесут и построят новую
Орозо айт в Кыргызстане отметят 20 марта
Ирандагы кырдаал: Кыргызстандагы бардык мечиттерде тынчтык үчүн дуба кылынды
Популярные новости
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
В&nbsp;Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу В Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу
Бизнес
Мировое признание: BAKAI&nbsp;&mdash; в&nbsp;журнале TIME Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
