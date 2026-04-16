Частные мечети в Бишкеке переводят на баланс муфтията

В Ленинском районе Бишкека прошли выездные встречи с имамами и владельцами мечетей по вопросам их документирования и передачи на баланс Духовного управления мусульман Кыргызстана.
По данным районного хатибията, 15 апреля главный имам-хатыб Суйунали ажы Кулуев совместно с сотрудниками посетил ряд мечетей, расположенных на частных земельных участках.
Как отмечается, передача мечетей на баланс ДУМК направлена на приведение их деятельности в правовое поле, систематизацию учета религиозных объектов и обеспечение единого подхода к управлению. Это также позволяет упорядочить вопросы назначения имамов, контроля за содержанием проповедей и соблюдения установленных требований.
Кроме того, имамам напомнили о необходимости своевременно исполнять поручения муфтията и его представительств.
Отдельное внимание уделено вопросам содержания мечетей: соблюдению чистоты и внутреннего порядка, качественной подготовке пятничных проповедей и проведению жума-намаза в установленное время.