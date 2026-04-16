ЦИК отменил регистрацию в депутаты ЖК Чингиза Айдарбекова

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики сегодня рассмотрела заявление кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 21 Чингиза Айдарбекова и приняла решение об отмене его регистрации в качестве кандидата в депутаты.
С данным заявлением кандидат Айдарбеков обратился в ЦИК КР 16 апреля 2026 года.
Как отметил на заседании глава ЦИК Тынчтык Шайназаров, по следующему кандидату в депутаты Мирлану Жээнчороеву были направлены материалы в МВД.
«Ждем информацию. Если нет никаких нарушений закона, сегодня в 16.00 пройдет заседание по регистрации нового депутата», — добавил он.
Напомним, что МВД КР возбудило уголовное дело в отношении Айдарбекова по факту злоупотребления служебным положением в бытность министра иностранных дел КР.
Чингиз Айдарбеков ранее выступил с подробным заявлением, в котором рассказал о давлении, угрозах и ситуации вокруг получения мандата.
Отметим, Чингиз Айдарбеков ранее занимал пост министра иностранных дел Кыргызстана, а также был депутатом Жогорку Кенеша предыдущего созыва.
Он баллотировался по многомандатному избирательному округу № 21 на досрочных парламентских выборах, которые состоялись в ноябре 2025 года.
По данным Центральной избирательной комиссии, он получил 6 тысяч 259 голосов.
Чингиз Айдарбеков претендовал на мандат, освободившийся после того, как депутат Куванычбек Конгантиев досрочно сложил полномочия 10 марта 2026 года.