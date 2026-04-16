В ЖК предлагают не признавать в загсе медсправки о смене пола

В парламент внесен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Семейный Кодекс Кыргызской Республики, законы Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния», «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике»)». Инициаторами выступили депутаты Жогорку Кенеша.

Проект закона разработан в целях защиты института семьи и демографической безопасности, сохранения национально-культурной идентичности и традиционных ценностей Кыргызской Республики.

Инициаторы отмечают, что современные медицинские возможности делают процедуру коррекции пола все более доступной, что выводит эту тему в поле активного общественного обсуждения.

«Однако законодательство в этой сфере развивается гораздо медленнее технологий, создавая правовой вакуум. При этом важно понимать, что вопросы трансгендерности и гендерной идентичности зачастую вступают в глубокий конфликт с традиционными духовными, религиозными и нравственными представлениями, что составляет основную сложность для достижения общественного консенсуса», — говорится в сообщении.

В настоящее время в законодательстве КР, отмечается в документе, сложился правовой пробел, создающий предпосылки для возможности изменения записи о поле в актах гражданского состояния и, как следствие, в паспортах граждан на основании медицинских справок.

«Данная практика не только не имеет исторических и культурных корней в кыргызском обществе, но и несет в себе системные риски для демографической политики, общественной нравственности, национальной безопасности и устойчивого развития государства. Упоминание в социальных сетях о первом подобном обращении в государственное учреждение «Кызмат» свидетельствует о насущной необходимости законодательного урегулирования данного вопроса в целях защиты конституционных устоев, традиционных ценностей и интересов семьи.

Кыргызский народ, обладающий многовековой историей и богатым культурным наследием, исторически строил свою общественную жизнь на прочном фундаменте семьи, четком понимании социальных ролей и уважении к естественному порядку. Конституция Кыргызской Республики гарантирует сохранение исторического наследия, а статья 21 обязывает государство создавать условия, способствующие духовному развитию», — говорится в документе.

Подчеркивается, что понятия «эркек» (мужчина) и «аял» (женщина) в кыргызской культуре носят фундаментальный, бинарный и прочный характер, что находит прямое отражение в Семейном кодексе (статья 63).

Законодатель четко прописывает образование фамилий с использованием слов «уулу» (сын) и «кызы» (дочь), что жестко привязано к биологическому полу при рождении и подчеркивает непрерывность рода — одно из ключевых понятий в традиционном мировоззрении кыргызов.

«Возможность административной смены пола подрывает эти культурно-правовые основания, создает противоречия в системе родства и ставит под сомнение саму идентичность личности в контексте национальных традиций.

Внедрение практики смены пола создает правовые коллизии, разрушающие основы семейного права. Возникают неразрешимые вопросы: в качестве кого будет регистрироваться брак лицом, сменившим пол. Как будут определяться права и обязанности родителей в подобных ситуациях. Данная практика ведет к размыванию самого понятия материнства и отцовства, что прямо противоречит целям демографического развития и защиты семейных ценностей, закрепленных в Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы», — считают депутаты.

Кроме того, добавляют инициаторы поправок, легализация смены пола в документах открывает широкие возможности для злоупотреблений и противоправной деятельности.

Это создает серьезные риски в различных сферах:

Первое, в сфере правосудия и исполнения наказаний, где возникает проблема определения места отбывания наказания (мужская или женская колония), что создает угрозу безопасности других заключенных.

Второе, в вопросах воинской обязанности, где ставится под вопрос конституционный долг мужчин по защите Отечества (статья 54 Конституции), позволяя избежать службы в армии через административную процедуру.

Третье, в сфере борьбы с преступностью, где изменение пола облегчает сокрытие истинной личности, уход от правосудия и создает сложности для правоохранительных органов.

Четвертое, в сфере спорта — это может привести к несправедливой конкуренции и дискредитации принципов честной игры, когда биологические мужчины могут соревноваться в женских категориях. Например, в 2024 году на Олимпийских играх в Париже. После ряда случаев, международный олимпийский комитет планирует ввести полный запрет на участие трансгендерных спортсменов в женских дисциплинах. Что свидетельствует о несправедливой конкуренции.

Согласно принципам верховенства права, правовая система должна быть четкой, предсказуемой и устойчивой.

Внесение изменений, не имеющих объективного биологического основания (в отличие от исправления ошибки), в одну из ключевых, константных идентифицирующих записей о человеке подрывает стабильность документооборота, системы государственного учета (включая избирательные списки, регистры налогоплательщиков и другое) и доверие к официальным документам. Это противоречит задачам построения эффективного электронного управления («электронного правительства») и цифровизации государственных услуг, где точность и неизменность базовых персональных данных являются фундаментом.

На основании изложенного, исходя из приоритета защиты национально-культурных устоев, конституционных ценностей семьи, демографических интересов и общественной безопасности, внесение изменений в законодательство Кыргызской Республики, однозначно запрещающих изменение записи о поле (биологическом поле) в актах гражданского состояния и иных документах, является важным вопросом.

Отмечается, что изменения в загсе о поле возможны лишь при наличии технических ошибок.

Отмечается, что в Закон Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» вносится изменение о том, что запрещаются медицинские вмешательства (хирургические операции, гормональная терапия), проводимые с целью изменения пола (трансгендерного перехода) лица, за исключением случаев лечения врожденных аномалий полового развития, подтвержденных заключением врачебной комиссии и решением суда.