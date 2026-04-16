Рынок труда Кыргызстана: вакансий стало больше, но зарплаты снизились

В Кыргызстане по итогам I квартала 2026 года зафиксирован рост числа вакансий и резкое увеличение активности соискателей, при этом медианные зарплаты снизились. Такие данные приводит аналитика платформы headhunter.kg.

Всего за отчетный период размещено более 10 тысяч вакансий, что на 1,8 процента больше, чем годом ранее. Основной спрос на специалистов сохраняется в Бишкеке, где сосредоточено 92,5 процента всех предложений. Среди других городов заметную долю формируют Ош и Джалал-Абад. При этом рост вакансий отмечен в Канте, Балыкчи и Токмоке, тогда как в Кара-Балте и Таласе зафиксировано существенное снижение.

Наибольшее количество предложений приходится на сферу продаж и обслуживания клиентов — 15,2 процента от общего числа вакансий. Далее следуют маркетинг, реклама и PR (11,2 процента), а также индустрия красоты и фитнеса (8 процентов). Также в числе востребованных направлений — финансы, автомобильный бизнес и строительство.

Медианная предлагаемая заработная плата по стране составила 44 тысячи 800 сомов, снизившись на 9,3 процента по сравнению с прошлым годом.

Наиболее высокий уровень оплаты сохраняется в Бишкеке — около 48 тысяч сомов. В отдельных регионах, включая Кант, отмечено снижение.

Одновременно резко выросла активность соискателей. Количество резюме достигло 159 тысяч, увеличившись на 44,4 процента. Большая часть кандидатов также сосредоточена в Бишкеке — 89,4 процента от общего числа.

На фоне этих тенденций усилилась конкуренция на рынке труда.

На одну вакансию в среднем приходится 15 человек.

Наиболее высокая конкуренция зафиксирована в сферах транспорта и логистики, рабочего и обслуживающего персонала.

Отметим, индекс конкуренции выше 12 указывает на крайне высокий уровень борьбы за рабочие места.