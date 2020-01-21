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Общество

Врача, на которую напала пациентка, положили в больницу с угрозой выкидыша

Детский врач, на которую сегодня напала пациентка, на пятом месяце беременности, и ее положили в больницу на сохранение. Об этом 24.kg сообщила сама пострадавшая.

По ее словам, пациентка стала себя вести агрессивно, тогда медик и начала снимать инцидент на телефон.

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«Она накинулась, стала распускать руки, выхватила у меня телефон и бросила его на пол. Я на пятом месяце беременности. Я испугалась за своего ребенка и не смогла ничего сделать от шока. Зашел ее муж, она начала кричать громче. Женщина пнула меня по ноге, там появился синяк. Мало того, потом ударила меня по животу и ушла. Я сразу обратилась в 4-й роддом, так как у меня начал сильно болеть живот, меня положили на сохранение с угрозой выкидыша», — рассказала Наргиза. Фамилию врач назвать отказалась в целях безопасности.

Она отметила, что доработает этот месяц и напишет заявление об уходе и больше не вернется в государственные клиники.

Напомним, сегодня в Городской детской клинической больнице № 3 снова произошел инцидент с врачом. Пациентка накинулась на медика за то, что та отказала в госпитализации ее ребенку с ангиной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141160/
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