19:16
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Общество

Приходят в стационар напрямую. Минздрав о ситуации в Ошской больнице

В пресс-центре Министерства здравоохранения прокомментировали 24.kg ситуацию в Ошской межобластной детской клинической больнице (ОМДКБ).

Отметим, сегодня в социальных сетях распространилось видео очереди в клинико-диагностическом отделении ОМДКБ.

Директор учреждения Жыргалбек Толоров пояснил, что подобная ситуация чаще всего наблюдается после выходных и праздников, когда резко возрастает поток пациентов, обращающихся за амбулаторной помощью, получением консультации у узких специалистов. Именно такой наплыв отмечался и сегодня — 600 амбулаторных обращений. Накануне, 12 января, через КДО прошло около 800 детей.

При этом больница располагает достаточной инфраструктурой для планового приема: функционируют 18 кабинетов врачей, работают три регистратуры, две кассы и два терминала. В утренние часы у регистратуры формируются очереди, связанные с получением талонов. Однако ближе к 11.00 поток распределяется, и очередей, как правило, уже не наблюдается.

По словам директора, отдельной проблемой является то, что многие родители приходят в стационар напрямую, минуя своих участковых врачей в центрах семейной медицины, и без направлений. При этом Ошская межобластная детская клиническая больница является учреждением третичного уровня, и ее клинико-диагностическое отделение не предназначено для первичного обращения без маршрутизации.

Одновременно с КДО в учреждении в штатном режиме ведут прием специализированные службы: травмпункт, ЛОР-отделение, отделения хирургии, реанимации, ОПН и ОКП, что позволяет оперативно распределять пациентов по профилям.

Как отметил Жыргалбек Толоров, несмотря на повышенную нагрузку, врачи не отказывают детям: все обратившиеся получают консультацию и необходимую медицинскую помощь.

Минздрав также обращает внимание родителей на необходимость соблюдения маршрутизации и посещения своих участковых педиатров в ЦСМ, что позволяет избежать очередей и получить своевременное направление по профилю, если оно требуется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357702/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
«Дороги стали лучше и город засиял»: с каким настроением Ош провожает 2025 год
Замглавы Минздрава проверил инфекционный стационар Ошской больницы. Что поручил
В городе Ош задержаны бывшие и действующие чиновники по делу о земле
45-метровый флагшток с флагом КР открыли на границе с Узбекистаном
В городе Ош начал работу центр контроля за соблюдением Правил дорожного движения
Мэр Оша подарил квартиру матери восьмерых детей к Новому году
ЕБРР выделит 8,3 миллиона на ремонт комплекса очистных сооружений в Оше
В Оше милиция спасла пятилетнюю девочку, оставленную ночью в машине на морозе
Внутренние авиаперевозки. Почему не снизили цены на рейсы в Ош и Манас
В парламенте обсудили проекты, направленные на улучшение дорог города Ош
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
18:58
Самый красивый. Питомец из РФ возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек Самый красивый. Питомец из РФ возглавил рейтинг Всемирн...
18:46
Тимур Ибрагимов стал новым председателем правления «Бакай Банка»
18:34
В Бишкеке реконструируют улицу Ауэзова. Там вырубят старые деревья
18:29
Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории кино
18:23
Приходят в стационар напрямую. Минздрав о ситуации в Ошской больнице