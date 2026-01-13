Приходят в стационар напрямую. Минздрав о ситуации в Ошской больнице

В пресс-центре Министерства здравоохранения прокомментировали 24.kg ситуацию в Ошской межобластной детской клинической больнице (ОМДКБ).

Отметим, сегодня в социальных сетях распространилось видео очереди в клинико-диагностическом отделении ОМДКБ.

Директор учреждения Жыргалбек Толоров пояснил, что подобная ситуация чаще всего наблюдается после выходных и праздников, когда резко возрастает поток пациентов, обращающихся за амбулаторной помощью, получением консультации у узких специалистов. Именно такой наплыв отмечался и сегодня — 600 амбулаторных обращений. Накануне, 12 января, через КДО прошло около 800 детей.

При этом больница располагает достаточной инфраструктурой для планового приема: функционируют 18 кабинетов врачей, работают три регистратуры, две кассы и два терминала. В утренние часы у регистратуры формируются очереди, связанные с получением талонов. Однако ближе к 11.00 поток распределяется, и очередей, как правило, уже не наблюдается.

По словам директора, отдельной проблемой является то, что многие родители приходят в стационар напрямую, минуя своих участковых врачей в центрах семейной медицины, и без направлений. При этом Ошская межобластная детская клиническая больница является учреждением третичного уровня, и ее клинико-диагностическое отделение не предназначено для первичного обращения без маршрутизации.

Одновременно с КДО в учреждении в штатном режиме ведут прием специализированные службы: травмпункт, ЛОР-отделение, отделения хирургии, реанимации, ОПН и ОКП, что позволяет оперативно распределять пациентов по профилям.

Как отметил Жыргалбек Толоров, несмотря на повышенную нагрузку, врачи не отказывают детям: все обратившиеся получают консультацию и необходимую медицинскую помощь.

Минздрав также обращает внимание родителей на необходимость соблюдения маршрутизации и посещения своих участковых педиатров в ЦСМ, что позволяет избежать очередей и получить своевременное направление по профилю, если оно требуется.