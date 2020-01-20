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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Курсана Асанова. Редактора газеты «Чындык» вновь вызвали на допрос

Редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова вновь вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал журналист Султанбек Аманбеков.

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Из собственных источников 24.kg стало известно, что журналиста вызывают на допрос в качестве свидетеля в рамках дела экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. По предварительным данным, бывший милицейский чиновник якобы предоставлял Турсунбеку Бейшенбекову секретную информацию для публикации.

Редактора газеты «Чындык» вызывают на допрос во второй раз. Ранее он заявлял, что не знаком близко с Курсаном Асановым.

Курсана Асанова сняли с должности замминистра 13 августа с формулировкой «за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия». Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа бывшего замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140970/
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