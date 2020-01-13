Конфликт на границе. Сооронбай Жээнбеков провел совещание

Президент Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по ситуации на границе. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, президенту представлена информация о мерах по предупреждению приграничных конфликтов, обеспечению пограничной безопасности, в том числе и на участке кыргызско-таджикской государственной границы в Баткенской области.

Читайте по теме Инцидент на границе. В полпредстве Баткенской области рассказали о провокаторах

Сооронбай Жээнбеков отметил особую важность усиления работ по развитию приграничного сотрудничества с соседними странами, обеспечению безопасной жизнедеятельности граждан, проживающих в приграничных районах, и напомнил, что накануне в ходе телефонного разговора с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном было отмечено обоюдное стремление поддерживать стабильную ситуацию на общей границе.

Президент Сооронбай Жээнбеков добавил, что все работы по предупреждению и профилактике приграничных конфликтов должны вестись в тесном взаимодействии с таджикской стороной, чтобы не допускать провокационных действий с обеих сторон.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков рассказал о готовности делегации Кыргызстана к проведению переговоров с таджикской стороной по ситуации на границе, которые, как ожидается, состоятся завтра, 14 января, на приграничной территории.

Напомним, в ночь на 10 января на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Граждане РТ закидали камнями дом и авто кыргызстанцев, а затем обстреляли пограничников и правоохранителей, которые находились на месте событий. Когда таджикистанцы вновь забросали камнями машину кыргызстанца, граждане КР собрались и перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана. После вмешательства силовиков дорогу открыли. Сегодня на митинг к зданию Жогорку Кенеша вышли активисты. Они потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.