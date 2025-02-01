Три судьи Бишкекского городского суда написали заявления о сложении полномочий

Три судьи Бишкекского городского суда написали заявления о добровольном сложении полномочий. Совет судей Кыргызстана удовлетворил прошения об отставке Арзыбая Абдураимова, Айвара Кубатова и Улана Садырбекова.

Совет судей внес представление на всех троих, заявивших о прекращении судейских полномочий по собственному желанию, президенту страны. Если Садыр Жапаров одобрит представление, то полномочия этих судей будут прекращены досрочно.

Напомним, Арзыбай Абдураимов временно отстранен от должности судьи Бишкекского горсуда указом главы государства — Совет судей дал согласие генеральному прокурору на привлечение его к уголовной ответственности.

Ранее пресс-центр ГКНБ сообщал, что судья Бишкекского городского суда (Арзыбай Абдураимов. — Прим. ред.) и его супруга подозреваются в мошенничестве.