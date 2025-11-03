15:48
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Общество

ООН: 85 процентов убийств журналистов в мире остаются нераскрытыми

Во всем мире почти девять из десяти убийств журналистов остаются нераскрытыми. Такие данные приводит Служба новостей ООН со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По его словам, с августа 2023 года по май 2025-го ЮНЕСКО зафиксировала убийство 163 журналистов. 109 сотрудников СМИ, в том числе 12 женщин, погибли в зонах конфликтов, в основном в Газе (46), Судане (13) и на территории Украины (8).

Убийства журналистов продолжают происходить и в странах, не охваченных войной. Так, по данным ЮНЕСКО, в Мексике ситуация опаснее, чем во многих зонах конфликтов: за рассматриваемый период там убиты 15 сотрудников СМИ. Наибольшее число подтвержденных случаев убийства журналистов было зарегистрировано в арабских государствах (82), за которыми следуют страны Латинской Америки и Карибского бассейна (34), Африки (5), Азиатско-Тихоокеанского региона (30) и Европы и Северной Америки (12).

Напомним, Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году и отмечается 2 ноября. Дата выбрана в память о двух французских журналистах, убитых в Мали в 2013 году. Этот день напоминает миру о том, что безнаказанность за насилие против сотрудников СМИ подрывает свободу слова, демократию и право общества на получение достоверной информации.

Уточняется, что глобальный уровень безнаказанности за преступления против сотрудников СМИ по-прежнему очень высок.

Согласно данным ЮНЕСКО, самый высокий уровень безнаказанности зафиксирован в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, за которым следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка. Царящая во многих странах безнаказанность по-прежнему объясняется слабостью и коррумпированностью правоохранительных и судебных систем, отсутствием политической воли и наличием связей между политическими деятелями, коррумпированными деловыми кругами и организованной преступностью.

По данным организации «Репортеры без границ», в период с 2023 года по 2025-й в мире задержаны по меньшей мере 1 тысяча 163 журналиста, причем 568 из них все еще находятся под стражей в 48 государствах. Почти половина всех случаев заключения журналистов в тюрьму приходится на пять стран: Беларусь, Китай, Израиль, Мьянму и Российскую Федерацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349495/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
В ООН отреагировали на заявления Трампа начать в США испытания ядерного оружия
С 1990-х годов смертность от жары выросла на 23 процента — новый доклад ВОЗ
Более 10 тонн экопродуктов закупят для климатического саммита в Бразилии
80-летие ООН. 80 комузистов сыграли на сцене в честь юбилея
Во всех школах Кыргызстана отмечают 80-летие Организации Объединенных Наций
В Бишкеке отметят 80-летие Организации Объединенных Наций
Число женщин, живущих рядом с зонами конфликта и гибнущих на войне, растет — ООН
Двойной удар: миллионы людей страдают от крайней бедности и климатических угроз
Организацию Объединенных Наций ждет реформа: о новшествах рассказал генсек
Посол Кыргызстана вывел международную сборную к победе на Кубке ООН
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
3 ноября, понедельник
15:15
Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретит...
15:10
ООН: 85 процентов убийств журналистов в мире остаются нераскрытыми
15:06
В Кыргызстане 600 сел охвачено программой «Таза суу»
14:50
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
14:35
В городе Ош начинают подачу тепла