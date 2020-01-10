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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Все жители местности Дахма эвакуированы

Кыргызстанцы, проживающие в местности Дахма, эвакуированы. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

По их словам, ночью всех сельчан вывезли из конфликтной зоны в целях безопасности.

«Всех разместили в ближайшей школе села Кок-Таш. Ситуация стабильная, дорога Исфана — Ош открыта», — отметили в ведомстве.

Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме.

Напомним, сегодня ночью в местности Жака-Орук граждане Таджикистана закидали камнями автомашину в местности Кочо-Карын. Машина ехала из Баткена в село Кок-Таш. Около 02.40 таджикистанцы закидали камнями дом кыргызстанца в местности Дахма. Пограничники, которые вместе с сотрудниками милиции выдвинулись на место событий, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего ружья.

9 января днем жители Кок-Таша заявили, что граждане РТ пытались поджечь  дом их односельчанина.
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