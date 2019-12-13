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Общество

Депутат БГК стала советником председателя фонда «Школа Газпром Кыргызстан»

Депутат БГК Валентина Лисниченко назначена советником председателя правления фонда «Школа Газпром Кыргызстан». Об этом сообщили в пресс-службе горкенеша. 

Ранее появилась информация, что Валентина Лисниченко с января 2020 года станет директором учебного заведения. Однако депутат не подтвердила 24.kg данную информацию. 

Директор учебного заведения Азамат Дикамбаев пока недоступен для комментариев. 

Отметим, что советником Валентина Лисниченко назначена сегодня, 13 декабря 2019 года. 

Напомним, межрайонный суд принял к производству административный иск горожан о признании недействительным постановления Бишкекского городского кенеша о передаче имущественного комплекса  школы «Газпром» одноименному фонду. Заседание назначено на 19 декабря. 

Капсулу на месте строительства заложили 29 августа 2017 года президент Алмазбек Атамбаев и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. «Школа Газпром Кыргызстан» рассчитана на 960 ученических мест. Поскольку ее обслуживание оценили в 170 миллионов сомов в год, учебное заведение передали в аренду одноименному фонду на три года. Для бесплатного обучения установлена квота в 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников.
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