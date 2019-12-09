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Общество

Убийство Саймаити. Члены депутатской комиссии опросят журналистов «Азаттыка»

Члены депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити намерены пригласить на заседание для опроса журналистов «Азаттыка»Об этом 24.kg рассказали нардепы. 

Ранее сообщалось, что будут опрошены экс-заместитель главы ГТС Райымбек Матраимов и бывший генконсул в Стамбуле Эркин Сопоков. Последний находится в СИЗО ГКНБ. 

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Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство. 

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.

Бывший первый заместитель руководителя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов был допрошен следователями ГКНБ. Он заявил, что подаст в суд на журналистов и активистку Ширин Айтматову. 
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