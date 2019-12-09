Убийство Саймаити. Члены депутатской комиссии опросят журналистов «Азаттыка»

Члены депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити намерены пригласить на заседание для опроса журналистов «Азаттыка». Об этом 24.kg рассказали нардепы.

Ранее сообщалось, что будут опрошены экс-заместитель главы ГТС Райымбек Матраимов и бывший генконсул в Стамбуле Эркин Сопоков. Последний находится в СИЗО ГКНБ.

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Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.