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Общество

Суд по модернизации ТЭЦ. Артыкбаев заявил о давлении при принятии решений

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к допросу подсудимого Осмонбека Артыкбаева. Отвечая на вопрос других подсудимых, бывший министр энергетики отметил, что на него оказывали давление при принятии решений.

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«Но, к сожалению, устные указания и давление не документируются. Устно дают незаконный приказ, потом приходится отвечать. Из-за своей принципиальности я ушел с поста министра», — сказал Осмонбек Артыкбаев.

Подсудимые Жолдош Назаров, Айбек Калиев и Жанторо Сатыбалдиев спросили, были ли они в сговоре с бывшим министром энергетики. «Была ли у нас договоренность? Где моя доля тогда?» — спросил Жанторо Сатыбалдиев.

«Я ни с кем не был в сговоре. Я чист перед богом», — парировал Осмонбек Артыкбаев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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