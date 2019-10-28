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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Сапар Исаков призвал обеспечить явку свидетелей в суд по модернизации ТЭЦ

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В зал заседаний пришли все подсудимые, в том числе Сапар Исаков. Он заявил, что готов дать показания, потому что это в его интересах.

«Я хочу прояснить ситуацию. Если я не дам показания, это на руку стороне обвинения. Своим демаршем я хотел помочь вам, чтобы вы привели свидетеля и человека, который осуществил подлог документов. Утром меня жестко доставили в суд. Меня привели за один день, а Асанову и Хафизова месяц не могут доставить. Мы должны знать, как выявили ущерб», — сказал Сапар Исаков.

Ранее обвиняемые в коррупции при модернизации ТЭЦ столицы отказались выходить из конвойной комнаты до тех пор, пока в суде не допросят двух свидетелей — экспертов Г.Асанову и Евгения Хафизова. Они выносили заключение о нанесенном государству ущербе в $111 миллионов.

По делу о модернизации ТЭЦ в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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