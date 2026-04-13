DeepSeek разработал двухрежимную ИИ-модель нового поколения

Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн рассказал о планах выпустить флагманскую языковую модель DeepSeek V4 в конце апреля 2026 года, сообщает AIBase.

Новая модель получит многоуровневую архитектуру с двумя режимами работы. Fast Mode ориентирован на массовые сценарии использования и обеспечивает высокую скорость отклика, включая обработку текста с изображений и файлов.

Режим Expert Mode предназначен для сложных задач, требующих глубокой логики и расширенного анализа, с акцентом на интеллектуальный поиск. При этом режим на первом этапе не будет поддерживать загрузку файлов и мультимодальные возможности.

Эксперты указывают, что в последнее время в работе китайской нейросети фиксируются масштабные технические сбои, включая инциденты продолжительностью до 12 часов. Они связывают происходящее с переходным этапом в модернизации инфраструктуры.

DeepSeek — китайская компания, которая разрабатывает большие языковые модели искусственного интеллекта. Также под DeepSeek понимают нейросеть — языковую модель, которая работает на основе нейронных сетей и глубинного обучения.   
