15 апреля в кинотеатре «Ала-Тоо» состоится официальная премьера документального фильма режиссера Каниета Дубаева «Gallops: Кыргызстан – сердце Центральной Азии». Об этом сообщает Минкультуры.

Мероприятие организовано в рамках инициатив по продвижению спортивного имиджа Кыргызстана на международном уровне. Фильм раскрывает содержание и философию уникального международного конного соревнования Gallops, а также показывает вдохновляющие истории наездников, участвующих в проекте.

Картина широко отражает уникальную природу Кыргызстана, его богатую культуру и традиции кочевого народа. Режиссер уделил особое внимание реалистичности, стремясь точно передать атмосферу происходящего и внутренние переживания участников.

«Gallops: Кыргызстан – сердце Центральной Азии» — это философское произведение о внутренней силе человека, понятии свободы, спортивном духе и гармонии с природой.