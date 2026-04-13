23:34
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Происшествия

В городе Ош опрокинулся автокран и уронил трансформатор на жилой дом

Ошским городским управлением Департамента государственного архитектурно-строительного контроля приняты соответствующие меры по факту инцидента с автокраном на строительном объекте. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, на улице Тилеке Батыр в городе Ош при проведении строительных работ 12-этажного жилого дома автокран опрокинулся во время подъема электрического трансформатора.

«Установлено, что на объекте не соблюдены требования технической безопасности. Трансформатор упал на землю, повреждена ограда строительной площадки. Кроме того, разрушена конструкция навеса, стрела автокрана упала на территорию соседнего жилого дома. К счастью, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По итогам проверки в отношении ОсОО «Найман Ийгилик» наложен штраф в размере 200 тысяч сомов, объект полностью восстановлен.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/370163/
просмотров: 356
Версия для печати
Популярные новости
13 апреля, понедельник
23:13
В Бишкеке презентуют трилогию «Манас» на дунганском языке
23:00
Итальянский клуб «Ювентус» готов сотрудничать с Кыргызским футбольным союзом
22:45
22:22
Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла команде России
22:04
ГНС КР напоминает: 1 мая истекает срок подачи единой налоговой декларации