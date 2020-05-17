Дело энергетиков. Прокуратура обжаловала приговор в Верховном суде

Прокуратура обжаловала приговор по уголовному делу о модернизации ТЭЦ Бишкека в Верховном суде. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, заседание назначили на 8 июня.

«Я получил копию кассационного представления и тут же пришло уведомление о назначении процесса. Удивляет скорость отправки дела в Верховный суд и назначение даты заседания», — сказал Бактыбек Жумашев.

По делу о модернизации ТЭЦ Бишкека к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.