18:47
USD 84.80
EUR 99.82
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Помилование Айбека Калиева и Салайдина Авазова: комментарий Старой площади

Вчера 24.kg сообщило, что президент Садыр Жапаров подписал решение о помиловании двух фигурантов уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека, признанных виновными судом. Экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев и бывший директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов уже освобождены из мест лишения свободы.

В администрации главы государства нашей редакции прокомментировали решение.

«На имя президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова поступило ходатайство от группы депутатов Жогорку Кенеша с просьбой о помиловании осужденных экс-главы Национального энергохолдинга Айбека Калиева и бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова. Айбек Калиев и Салайдин Авазов также сами обратились к главе государства с прошением о помиловании, где раскаивались в содеянном», — проинформировали чиновники.

Отмечается, что перед принятием решения комиссией по вопросам помилования были изучены материалы уголовного дела.

«Рассмотрев ходатайство депутатов Жогорку Кенеша о помиловании, с учетом положительных характеристик, принимая во внимание предложения комиссии по помилованию администрации президента, а также пользуясь своим конституционным правом, Садыр Жапаров подписал указ о помиловании Айбека Калиева и Салайдина Авазова», — проинформировали редакцию.

Напомним, в марте Верховный суд отказал в пересмотре этого скандального дела. По нему к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.

Адвокат Нурбек Токтакунов требовал оправдания Сапара Исакова. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/207530/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Дело энергетиков. Садыр Жапаров помиловал двух осужденных экс-чиновников
Осужденный по делу энергетиков Жанторо Сатыбалдиев госпитализирован в больницу
Дело энергетиков. Адвокаты просят пересмотреть дело по новым обстоятельствам
В секретариате президента рассказали, сколько осужденных просят помилования
Садыр Жапаров рассказал, кого намерен выпустить из тюрем и колоний
Осужденный Айбек Калиев добровольно вернулся в исправительную колонию
Экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева этапировали в ИК № 8
Суд прекратил второе уголовное дело в отношении Айбека Калиева
Дело энергетиков. Верховный суд оставил в силе приговор всем обвиняемым
Государственный адвокат отказалась защищать Сапара Исакова. Почему?
Популярные новости
Повысить тариф и&nbsp;убрать из&nbsp;центра маршрутки. Что еще планирует мэрия Бишкека Повысить тариф и убрать из центра маршрутки. Что еще планирует мэрия Бишкека
Дело энергетиков. Садыр Жапаров помиловал двух осужденных экс-чиновников Дело энергетиков. Садыр Жапаров помиловал двух осужденных экс-чиновников
В&nbsp;России инициативу Садыра Жапарова на&nbsp;саммите ОДКБ назвали абсурдной В России инициативу Садыра Жапарова на саммите ОДКБ назвали абсурдной
Началось! В&nbsp;ЦИК поступило первое заявление от&nbsp;кандидата-самовыдвиженца Началось! В ЦИК поступило первое заявление от кандидата-самовыдвиженца
Бизнес
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
17 сентября, пятница
18:45
Кыргызстанец незаконно добывал криптовалюту, создав майнинг-ферму Кыргызстанец незаконно добывал криптовалюту, создав май...
18:35
Помилование Айбека Калиева и Салайдина Авазова: комментарий Старой площади
18:30
18 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:23
В Аламединском районе обнаружен схрон оружия криминалитета
18:16
Для зараженных COVID-19 свободны 490 коек в медучреждениях Бишкека