Помилование Айбека Калиева и Салайдина Авазова: комментарий Старой площади

Вчера 24.kg сообщило, что президент Садыр Жапаров подписал решение о помиловании двух фигурантов уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека, признанных виновными судом. Экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев и бывший директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов уже освобождены из мест лишения свободы.

В администрации главы государства нашей редакции прокомментировали решение.

«На имя президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова поступило ходатайство от группы депутатов Жогорку Кенеша с просьбой о помиловании осужденных экс-главы Национального энергохолдинга Айбека Калиева и бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова. Айбек Калиев и Салайдин Авазов также сами обратились к главе государства с прошением о помиловании, где раскаивались в содеянном», — проинформировали чиновники.

Отмечается, что перед принятием решения комиссией по вопросам помилования были изучены материалы уголовного дела.

«Рассмотрев ходатайство депутатов Жогорку Кенеша о помиловании, с учетом положительных характеристик, принимая во внимание предложения комиссии по помилованию администрации президента, а также пользуясь своим конституционным правом, Садыр Жапаров подписал указ о помиловании Айбека Калиева и Салайдина Авазова», — проинформировали редакцию.

Напомним, в марте Верховный суд отказал в пересмотре этого скандального дела. По нему к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.