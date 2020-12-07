Дело энергетиков. Адвокаты просят пересмотреть дело по новым обстоятельствам

Защита бывшего премьер-министра Сапара Исакова просит Верховный суд отменить приговор по уголовному делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом 24.kg сообщил адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, Верховный суд рассмотрит представление адвокатов.

«Судебное заседание пройдет 28 декабря. Мы просим отменить все приговоры и направить дело на новое рассмотрение. По делу о незаконной модернизации ТЭЦ противоречивая ситуация — в обвинении значится ущерб государству, а Минфин и правительство продолжают выплачивать долги по кредиту. Такого в правовом поле не должно быть», — сказал Нурбек Токтакунов.

По делу о модернизации столичной ТЭЦ к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.