Осужденный по делу энергетиков Жанторо Сатыбалдиев госпитализирован в больницу

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев госпитализирован в БНИЦТиО. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

Уточняется, что бывший чиновник лежит в больнице под конвоем. Однако в ведомстве не стали уточнять, с каким диагнозом он попал в стационар.

Напомним, что в столице после выборов в парламент произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября митингующие захватили «Белый дом» и подожгли его. В эту же ночь из мест заключения были выпущены на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-премьеры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, а также бывшие депутаты парламента Равшан Джеенбеков и Садыр Жапаров, и другие. Позже ГСИН назвал это незаконным и потребовал от всех заключенных вернуться в места отбывания наказания. Через несколько дней Жанторо Сатыбалдиев сам пришел в исправительную колонию № 47.

Жанторо Сатыбалдиев отбывает наказание по обвинению по делу энергетиков.