BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей

12 апреля в Бишкеке прошел традиционный весенний полумарафон BAKAI Jaz Demi 2026, в этом году побил все рекорды прошлых лет, собрав на стартовой линии 5 тысяч участников и 2 тысячи гостей из Кыргызстана и стран ближнего зарубежья.

Масштабное спортивное событие уже в восьмой год проходит при поддержке BAKAI, объединяя людей вокруг ценностей движения, здоровья и развития.

BAKAI Jaz Demi стал одним из самых ожидаемых спортивных мероприятий весны. Участники могли выбрать дистанции 5 и 10 километров и 21,1 километра, а также принять участие в детском забеге. В этом году BAKAI Jaz Demi представил участникам уникальную концепцию современного этно. Это переосмысление богатого культурного наследия Кыргызстана в контексте спортивных трендов.

На открытии ежегодного забега BAKAI Jaz Demi директор департамента маркетинга BAKAI Айдай Мокушева отметила, что мероприятие уже стало неотъемлемой частью городской культуры и объединяет людей, разделяющих ценности активного и здорового образа жизни. По ее словам, такие события выходят за рамки спорта и формируют сильное сообщество: «Сегодня здесь собрались не просто участники — это люди, которые выбирают движение, энергию и саму жизнь. В такие моменты ты понимаешь: уже победил, потому что ты здесь».

В BAKAI подчеркивают, что поддержка подобных инициатив — это часть философии бренда: «Мы стремимся быть рядом с нашими клиентами не только в финансовых вопросах, но и в жизни. BAKAI Jaz Demi — это про энергию города, про людей и про ощущение настоящего момента».

В завершение выступления участникам пожелали получить удовольствие от дистанции и прожить этот день с максимальной отдачей: «Бегите не ради результата, а ради себя».

Интерактивная зона BAKAI — центр активности и эмоций

Особой популярностью пользовалась зона BAKAI, где были представлены все экосистемы BAKAI. Гости могли не только познакомиться с продуктами, но и активно провести время.

В зоне BAKAI каждый мог:

  • оформить карту и подключить BAKAI Pay-стикеры;

  • сделать памятные фотографии в брендированной фотозоне;

  • получить консультацию специалистов;

  • принять участие в интерактивных активностях и розыгрышах.

Дополнительно участникам предлагались игровые механики, которые сделали зону по-настоящему уникальной:

  • попробовать достать слиток золота из стеклянного бокса;

  • взломать надежный сейф;

  • поймать свой кешбэк в денежном вихре и другие активности.

Победители получали игровые монеты, которые можно было обменять в магазине призов BAKAI Store на ценные подарки от банка.

BAKAI последовательно поддерживает инициативы, которые объединяют людей и развивают спортивную культуру в стране.

Важно отметить, что BAKAI Jaz Demi — не единственный спортивный проект, реализуемый при поддержке банка. Так, недавно в городе Ош состоялось первое соревнование по дуатлону — VISA Duathlon Osh-2026, которое также прошло при поддержке BAKAI.

Банк продолжает развивать и поддерживать спортивные события, создавая возможности для роста, развития и активного образа жизни в Кыргызстане.

 
