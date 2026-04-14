В Бишкеке 14 апреля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +25 градусов.

Отключение света, воды и газа

9.00-24.00 — р айоны отключения: улицы Льва Толстого — Бакаева — Алтымышев — Джунусалиева — Гагарина — Боронбая — Жазыйра — Муромская — Омур — Алыкулова — Ахунбаева — Кырк кыз — Кок-Жайык — Торугарт; «Рабочий городок», Институт земледелия, жилмассивы «Ак-Ордо» (северная часть от улицы Ахунбаева), «Тенир-Тоо» (ниже улицы Ахунбаева).

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Насирдин Байтемиров

Насирдин Байтемиров

В 1916 году в селе Кегети родился прозаик, поэт, драматург, сценарист, переводчик Насирдин Байтемиров.

Печатался с 1934-го. Первым изданием стала книга для детей «Жомоктор» («Сказки»).

Автор ряда поэтических сборников, сборника сатирических рассказов «Ум» (1956), пьес «Жених», «Кто виноват?», «Уркуя», либретто музыкальных драм и комедий «Осторожно, невеста!», «Молодое сердце». Один из создателей полнометражного художественного фильма «Поклонись огню» (1971).

Перевел на кыргызский язык отдельные произведения Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Алишера Навои, Пабло Неруды и других.

Умер в 1996 году.

Родился народный писатель Кыргызской Республики Кенеш Жусупов

Родился 14 апреля 1937 года в селе Эчки-Башы Тянь-Шаньского района Нарынской области.

Творческий путь писателя начался с публикации рассказа «Түш» в 1958 году в газете «Ленинчил жаш». Первая книга «Жашоо кумары» была издана в 1965 году, а уже в 1966-м он был принят в члены Союза писателей СССР.

В 1975 году книга «Ыр сабындагы өмүр», посвященная великой любви выдающегося поэта Алыкулa, глубине его человеческой трагедии и творческому подвигу, была удостоена премии Ленинского комсомола Кыргызстана. В том же году в Москве на русском языке вышел сборник рассказов и повестей «Лесорубы» («Карагайчылар»).

Кенеш Жусупов совместно с Ашымом Жакыпбековым подготовил прозаический вариант эпоса «Манас». Он также выступил инициатором и одним из соавторов фундаментального сорокатомного издания «Кыргыздар», в котором отражены этнография, культура, история, устная и письменная литература кыргызского народа.

Отдельные художественные произведения писателя переведены на турецкий, украинский, узбекский, чешский, русский, казахский, татарский, арабский и французский языки.

Умер 13 марта 2026 года.

Умерла писательница 3уура Сооронбаева

3уура Сооронбаева

Родилась 15 августа 1924 года в селе Джолголот Иссык-Кульской области.

В литературе дебютировала в 1947-м. Первый поэтический сборник «Менин айылым» («Мой айыл») издан в 1960 году.

Наиболее заметное прозаическое произведение — повесть «Астра гулу», изданная в 1971-м. Автор пьес «Мужчина — невеста», «Зарево пожарища», «Разрушенная святыня» и других. Писала и романы.

Член Союза писателей СССР с 1954 года, член Союза журналистов СССР с 1953-го. Народный писатель КР.

Умерла 14 апреля 2012 года в Бишкеке.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.