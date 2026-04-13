ГНС КР напоминает: 1 мая истекает срок подачи единой налоговой декларации

1 мая истекает срок подачи единой налоговой декларации для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом напоминает Государственная налоговая служба Кыргызстана.

По ее данным, отчитаться о доходах обязаны ИП, за исключением работающих по патенту или в зонах с особым режимом.

Также декларацию должны подать граждане Кыргызстана, работающие в международных организациях и дипломатических учреждениях на территории страны, и те, кто получал доходы без удержания подоходного налога.

Остальные граждане могут подать декларацию добровольно. Это позволит им получить налоговые вычеты за социальные или имущественные расходы.

Документ подается исключительно в электронном виде через кабинет налогоплательщика на сайте cabinet.salyk.kg. За консультациями можно обратиться в налоговые органы, на сайт ведомства или по номеру 116.