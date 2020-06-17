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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Государственный адвокат отказалась защищать Сапара Исакова. Почему?

В Верховном суде сегодня должно было продолжиться судебное разбирательство по делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека.

Ранее адвокаты обвиняемых обжаловали приговоры Первомайского районного и Бишкекского городского судов.

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Дело энергетиков

Процесс снова отложили, потому что назначенный государственный защитник отказалась от участия в деле. Об этом 24.kg сообщил юрист Бактыбек Жумашев.

«Основанием юрист назвала то, что является хорошей знакомой предыдущего адвоката Сапара Исакова Замира Жоошева, и поэтому не может участвовать в деле. Судебная коллегия была вынуждена направить новое письмо для того, чтобы бывшему премьеру выделили другого адвоката», — сказал он.

Отметим, вчера уже бывший адвокат Сапара Исакова Замир Жоошев заявил, что не может встретиться со своим подзащитным для получения согласия на его защиту в кассационной инстанции.

По делу о модернизации ТЭЦ Бишкека к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156397/
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