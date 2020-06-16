Дело энергетиков. Журналистов не впустили в зал заседания

В Верховном суде продолжается судебное разбирательство по делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека.
Ранее адвокаты обвиняемых обжаловали приговоры Первомайского районного и Бишкекского городского судов.
На сегодняшнее заседание пустили только участников процесса. Пришедшим представителям СМИ сказали, что нужно дождаться секретаря со списком. Судоисполнители не пояснили, что это за список.
По делу о модернизации ТЭЦ Бишкека к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.