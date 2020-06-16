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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Журналистов не впустили в зал заседания

В Верховном суде продолжается судебное разбирательство по делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека.

Ранее адвокаты обвиняемых обжаловали приговоры Первомайского районного и Бишкекского городского судов.

На сегодняшнее заседание пустили только участников процесса. Пришедшим представителям СМИ сказали, что нужно дождаться секретаря со списком. Судоисполнители не пояснили, что это за список. 

24.kg
Фото 24.kg. Журналисты следят за процессом в зале ожидания по видеотрансляции

По делу о модернизации ТЭЦ Бишкека к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156220/
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