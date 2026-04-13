Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира

Сеть клиник Acıbadem получила международное признание благодаря высоким научным достижениям и современным технологиям лечения. Сразу три врача — профессор, доктор Джавад Парвизи, профессор, доктор Гюральп Онур Джейхан и профессор, доктор М. Мерт Эркан — вошли в список «Самых влиятельных ученых мира», составленный Elsevier и Стэнфордским университетом.

Рейтинг основан на объективных показателях, включая публикации, цитируемость, h-индекс и вклад в исследования. Попадание в топ-2 процента ученых мира является значимым международным достижением и подтверждает научный уровень Acıbadem.

Фото компании. Профессор, доктор Джавад Парвизи

Профессор, доктор Джавад Парвизи — один из ведущих специалистов в области ортопедии. Его работы по инфекциям суставов, эндопротезированию и малоинвазивной хирургии широко используются в мировой практике. Более 1 тысячи научных публикаций и разработанные им клинические протоколы укрепляют его международный авторитет.

Фото Acıbadem . Доктор Гюральп Онур Джейхан

Профессор, доктор Гюральп Онур Джейхан — признанный эксперт в хирургии поджелудочной железы и гепатобилиарной системе. Работал в ведущих европейских центрах, включая Гейдельберг и Мюнхен. В Acıbadem он основал Центр исследований рака поджелудочной железы и избран президентом Европейской ассоциации поджелудочной железы на 2025-2027 годы.

Фото Acıbadem . Доктор М. Мерт Эркан

Профессор, доктор М. Мерт Эркан — всемирно известный исследователь в области онкологии поджелудочной железы. Его научная деятельность охватывает биологию опухолей и микроокружение рака, а участие в международных проектах подтверждает его значимую роль в научном сообществе.

Одновременное включение трех врачей в этот рейтинг подчеркивает системный подход Acıbadem к развитию науки. Объединяя клиническую практику и исследования, сеть клиник укрепляет свои позиции на мировой медицинской арене и продолжает вносить вклад в развитие современной медицины.

Офис представительства медицинской клиники Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефоны: +996 312 624 588, +996 702 000 252. Kyrgyzstan@acibadem.com

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше: телефон +996 702 000 252. Kyrgyzstan@acibadem.com

Instagram: @acibadem.turkiye