О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия

Мобильный оператор О! продолжает масштабное развитие сети, создавая цифровой комфорт для миллионов абонентов.

Компания последовательно расширяет покрытие и увеличивает емкость сети, обеспечивая стабильный высокоскоростной интернет как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Новые технические работы уже проведены сразу в нескольких регионах Кыргызстана.

В Чуйской области улучшения коснулись Бишкека, Кемина, Канта, Кара-Балты и Орловки, а также ряда сел, включая Мээнеткеч, Октябрьское, Чуй, Кызыл-Аскер, Кум-Арык, Заря, Тогуз-Булак, Буденновка, Кошой, Кок-Джар, Кашка-Суу и другие.

В Иссык-Кульской области сеть 4G LTE усилена в Чолпон-Ате, Балыкчи и более чем 20 населенных пунктах, среди которых Кош-Кель, Даркан, Липенка, Кара-Коо, Торт-Куль, Боконбаево, Ананьево, Кашат, Оргочор, Чолпон, Комсомол, Каджи-Сай, Кок-Мойнок-Первое, Тамчи, Орнек, Бактуу-Долоноту, Орюктю-Хутор, Бостери, Кек-Дебе, Отрадное, Нововознесеновка, Тилекмат, Ой-Тал, Тасма, Байзак, Ичке-Суу, Чон-Таш.

В Таласской области работы проведены в Таласе и селах Наматбек, Суулу-Маймак, Козучак, Аманбаево, Нылды, Чон-Капка, Кен-Арал, Ынтымак, Боо-Терек, Арчагул, Кара-Арча, Кара-Суу, Ак-Джар, Чон-Токой, имени Атая Огонбаева, Сасык-Булак, Кара-Буура, Уч-Булак.

В Нарынской области улучшения затронули Нарын и села Ат-Баши, имени Калинина, Кочкорка, Тендик, Туз, Ак-Кудук, Кара-Булун, Терек-Суу, Мантыш, Достук, Ак-Талаа, Эчки-Баши, Дебелюу, Джалгыз-Терек, Орто-Саз, Чекилдек, Бугучу, Шамши, Кара-Тоо, Большевик.

В Джалал-Абадской области сеть усилена в Джалал-Абаде, Базар-Коргоне, Кочкор-Ате и селах Бешик-Джон, Чек, Октябрьском, Масадан, Сузак, Пригородном, Арал, Сафедбулан, Коргон-Добо, Ак-Добо, Кызыл-Октябрь, Мазар-Суу, Достук, Кызыл-Туу, Торкент, Конур-Огюз.

В Ошской области 4G LTE стал еще стабильнее в Оше, Узгене, Гульчо, селах Гюльбахор, Курбан-Кара, Бель-Кыштак, Отуз-Адыр, Кулуштан, Озгерюш, Кызыл-Кыштак, Осмон, имени Калинина, Лангар, Кызыл-Коргон, Араван, Джар-Коргон, Кенеш, Эркин-Тоо, Чангет, Гузар, Кызыл-Тоо, Туз-Бель.

В Баткенской области работы проведены в селах Калтак и Кыргыз-Кыштак.

