О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия

Мобильный оператор О! продолжает масштабное развитие сети, создавая цифровой комфорт для миллионов абонентов.

Компания последовательно расширяет покрытие и увеличивает емкость сети, обеспечивая стабильный высокоскоростной интернет как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Новые технические работы уже проведены сразу в нескольких регионах Кыргызстана.

  • В Чуйской области улучшения коснулись Бишкека, Кемина, Канта, Кара-Балты и Орловки, а также ряда сел, включая Мээнеткеч, Октябрьское, Чуй, Кызыл-Аскер, Кум-Арык, Заря, Тогуз-Булак, Буденновка, Кошой, Кок-Джар, Кашка-Суу и другие.
  • В Иссык-Кульской области сеть 4G LTE усилена в Чолпон-Ате, Балыкчи и более чем 20 населенных пунктах, среди которых Кош-Кель, Даркан, Липенка, Кара-Коо, Торт-Куль, Боконбаево, Ананьево, Кашат, Оргочор, Чолпон, Комсомол, Каджи-Сай, Кок-Мойнок-Первое, Тамчи, Орнек, Бактуу-Долоноту, Орюктю-Хутор, Бостери, Кек-Дебе, Отрадное, Нововознесеновка, Тилекмат, Ой-Тал, Тасма, Байзак, Ичке-Суу, Чон-Таш.
  • В Таласской области работы проведены в Таласе и селах Наматбек, Суулу-Маймак, Козучак, Аманбаево, Нылды, Чон-Капка, Кен-Арал, Ынтымак, Боо-Терек, Арчагул, Кара-Арча, Кара-Суу, Ак-Джар, Чон-Токой, имени Атая Огонбаева, Сасык-Булак, Кара-Буура, Уч-Булак.
  • В Нарынской области улучшения затронули Нарын и села Ат-Баши, имени Калинина, Кочкорка, Тендик, Туз, Ак-Кудук, Кара-Булун, Терек-Суу, Мантыш, Достук, Ак-Талаа, Эчки-Баши, Дебелюу, Джалгыз-Терек, Орто-Саз, Чекилдек, Бугучу, Шамши, Кара-Тоо, Большевик.
  • В Джалал-Абадской области сеть усилена в Джалал-Абаде, Базар-Коргоне, Кочкор-Ате и селах Бешик-Джон, Чек, Октябрьском, Масадан, Сузак, Пригородном, Арал, Сафедбулан, Коргон-Добо, Ак-Добо, Кызыл-Октябрь, Мазар-Суу, Достук, Кызыл-Туу, Торкент, Конур-Огюз.
  • В Ошской области 4G LTE стал еще стабильнее в Оше, Узгене, Гульчо, селах Гюльбахор, Курбан-Кара, Бель-Кыштак, Отуз-Адыр, Кулуштан, Озгерюш, Кызыл-Кыштак, Осмон, имени Калинина, Лангар, Кызыл-Коргон, Араван, Джар-Коргон, Кенеш, Эркин-Тоо, Чангет, Гузар, Кызыл-Тоо, Туз-Бель.
  • В Баткенской области работы проведены в селах Калтак и Кыргыз-Кыштак.

О! не просто дает связь — О! платит за ваш выбор

  • Для тех, кто только подключается к О!Bank + О!, действует суперпредложение: +200 ГБ и +200 сомов на «О!Бонус» — максимум выгоды сразу после подключения.
  • Действующие абоненты тоже могут заработать, приглашая друзей по своему коду: +200 сомов за каждого (максимально можно пригласить трех человек и заработать до 600 сомов на «О!Бонус»).

Если вы еще не абонент, то сейчас самое время им стать, успев подключиться на супервыгодных условиях. Выбирайте тариф с интернет-пакетом 50 ГБ «СуперХит» на четыре недели всего за 230 сомов или тариф с безлимитом на четыре недели всего за 330 сомов. Подключиться можно в O!Store или через промоутеров.

Служба поддержки О! к вашим услугам круглосуточно в WhatsApp: https://wa.me/996700000999 или в Telegram: https://t.me/+996700000999, а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или X.

***

200 ГБ и 200 О!Бонусов начисляются новому клиенту О!Bank и О! (ранее не являвшемуся таковым) при подключении тарифа с абонентской платой от 200 сомов. В случае подключения по реферальному коду действующего абонента О! такому абоненту дополнительно начисляются 200 О!Бонусов после выполнения новым клиентом условий акции. ОсОО «Грин Телеком Сервис», агент ОАО «О!Банк», в рамках агентского договора осуществляет прием бланков на открытие банковских счетов и карт в целях передачи их в ОАО «О!Банк» в соответствии с законодательством КР. Подробнее: o.kg, obank.kg.

ООО «НУР Телеком», лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 16-0062-КР, 16-0063-КР от 06.12.2016, ОАО «О!Банк», лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024, ОсОО «Грин Телеком Сервис», лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017. 
