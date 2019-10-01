В Бишкеке 1 октября кратковременные дожди. Воздух прогреется до +18 градусов. День уменьшился до 11 часов 46 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 17-19, улица Раззакова, 4;
- 9.00-18.00 — 12-й микрорайон, 35, 40, инфекционная больница, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кожожаш, Алыкулова, Саадак, От-Араба, Камбар-Ата, Молдо Нияз, Бекет, Аймончок), отрезки улиц Логвиненко, Чуйкова, Панфилова, Баетова, Жумабека, Тыныстанова;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Тоо-Ашуу, Оберон, Толстого), «Керамический»;
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Логвиненко, Баялинова, Курганской, Серова, Тоголока Молдо, Панфилова, переулок Донской;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Элебаева, Байтика Баатыра, Горького, Кулатова, переулок Геологический.
- район, ограниченный улицами Логвиненко, Михаила Фрунзе, проспектом Манаса и линией железной дороги. Подробнее
Памятные даты
Международный день пожилых людей
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.
Сейчас в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет, а к 2050 году число таких людей достигнет двух миллиардов, что составит более 20 процентов мирового населения. Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.
Международный день музыки
Международный день музыки, отмечаемый ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года, учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО двумя годами ранее. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович.
Международный день музыки реализует идею сближения и дружбы между народами, взаимного обогащения культур, ведь язык музыки интернационален и понятен всем.
Всемирный день вегетарианства
Каждый год 1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства, учрежденный Североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году и через год поддержанный Международным вегетарианским союзом.
Этот ежегодный праздник призван повысить информированность широкой общественности о преимуществах вегетарианского образа жизни как со стороны здоровья и экологии, так и с этической точки зрения, а также направлен на продвижение различных аспектов вегетарианства.
Вегетарианство — это система питания, которая исключает из пищи продукты животного происхождения.
Люди, которые меняли мир
Родился хирург Мамбет Мамакеев
Родился 1 октября 1927 года в селе Кереге-Таш. Хирург и общественный деятель, член Национальной академии наук КР, доктор медицинских наук, профессор.
Является основоположником кыргызской школы абдоминальных хирургов и организатором создания Национального хирургического центра КР — головного республиканского научного лечебно-учебного комплекса.
В 2004 году Мамбету Мамакееву присвоено звание «Кыргыз Республикасынын Батыры» — «Герой Кыргызской Республики». Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР четырех созывов, Жогорку Кенеша двух созывов.
Родился финансист Усен Набитаев
Родился 1 октября 1929 года в селе Беш-Кунгей Чуйской области. Заслуженный экономист Киргизской ССР.
Первый профессиональный национальный кадр в банковской сфере, стоявший у истоков создания всей банковской системы Кыргызской Республики.
Умер в 2010 году.
Родился актер Борис Суслов
Родился 1 октября 1930 года.
Весной 1949 года, будучи еще учащимся, дебютировал в роли Пьера в «Волшебной флейте», затем получил роль Зигфрида в «Лебедином озере».
1966-1972 — ведущий солист балета Кыргызского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Исполнил все ведущие партии в репертуарных спектаклях мировой, русской и национальной балетной классики.
Был бессменным партнером великой кыргызской танцовщицы, народной артистки СССР Бюбюсары Бейшеналиевой, а также выдающихся кыргызских балерин современности: Рейны Чокоевой, Сайнат Джокобаевой, Чолпон Джамановой и многих других.
С 1973 года Бориса Суслова шесть раз представляли на звание «Народный артист Киргизской ССР», но звание ему так и не присвоили.
Умер 14 мая 2016 года.
Родился скульптор Виктор Шестопал
Родился 1 октября 1936 года в городе Петропавловске Казахской ССР. Мастер станковой и монументальной скульптуры, народный художник Кыргызстана.
Мастер полвека отдал служению «молчаливой музе» и вошел в историю кыргызского изобразительного искусства как «шестидесятник», монументалист, мастер станковой скульптуры, приверженец реалистического направления в скульптуре.
С 1970 года — член Союза художников СССР.
Работает в области станковой и монументальной скульптуры.
Создал тематические композиции, цикл портретов современников, произведения монументального искусства. Им создана целая галерея портретов замечательных людей Кыргызстана.
В монументальной скульптуре творческой удачей художника является памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, установленный в Токмаке, и памятник Александру Пушкину возле Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина.
Интервью журналиста 24.kg с народным художником КР можно прочитать по ссылке.
Родился актер Александр Балбекин
В 1973-2009 годы — актер и режиссер Государственного русского театра драмы имени Н.К.Крупской.
Член Союза писателей Кыргызстана, Международного союза писателей «Новый Современник».
Умер 4 января 2015 года.
У кого намечается той
Азамат Арапбаев
Родился 1 октября 1970 года в Джалал-Абаде. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.
Курсанбек Шератов
Родился 1 октября 1989 года в селе Кара-Козу. Член национальной сборной КР по футболу, защитник.
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
- Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева представляет выставки «В мире и согласии. Искусство СССР» и персональную выставку Абдырая Осмонова;
- на аллее возле памятника Курманджан датке пройдет ярмарка «От сердца к сердцу»;
- в КРСУ состоится мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи;
- в Concert Hall выступит известная джазовая певица и композитор Йоханна Шнайдер;
- Национальный центр детей и юношества «Сейтек» приглашает на цветочную ярмарку.
Спорт
- чемпионат Кыргызстана среди ветеранов по шахматам.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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