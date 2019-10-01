В Бишкеке 1 октября кратковременные дожди. Воздух прогреется до +18 градусов. День уменьшился до 11 часов 46 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 17-19, улица Раззакова, 4;

9.00-18.00 — 12-й микрорайон, 35, 40, инфекционная больница, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кожожаш, Алыкулова, Саадак, От-Араба, Камбар-Ата, Молдо Нияз, Бекет, Аймончок), отрезки улиц Логвиненко, Чуйкова, Панфилова, Баетова, Жумабека, Тыныстанова;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Тоо-Ашуу, Оберон, Толстого), «Керамический»;

9.30-14.00 — отрезки улиц Логвиненко, Баялинова, Курганской, Серова, Тоголока Молдо, Панфилова, переулок Донской;

13.00-17.00 — отрезки улиц Элебаева, Байтика Баатыра, Горького, Кулатова, переулок Геологический.

район, ограниченный улицами Логвиненко, Михаила Фрунзе, проспектом Манаса и линией железной дороги. Подробнее

Памятные даты

Международный день пожилых людей

Фото 24.kg. Конкурс «А ну-ка, бабушки!», Бишкек, 2017 год

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.

Сейчас в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет, а к 2050 году число таких людей достигнет двух миллиардов, что составит более 20 процентов мирового населения. Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.

Международный день музыки

Международный день музыки, отмечаемый ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года, учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО двумя годами ранее. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович.

Международный день музыки реализует идею сближения и дружбы между народами, взаимного обогащения культур, ведь язык музыки интернационален и понятен всем.

Всемирный день вегетарианства

Фото из интернета

Каждый год 1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства, учрежденный Североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году и через год поддержанный Международным вегетарианским союзом.

Этот ежегодный праздник призван повысить информированность широкой общественности о преимуществах вегетарианского образа жизни как со стороны здоровья и экологии, так и с этической точки зрения, а также направлен на продвижение различных аспектов вегетарианства.

Вегетарианство — это система питания, которая исключает из пищи продукты животного происхождения.

Люди, которые меняли мир

Родился хирург Мамбет Мамакеев

Фото из интернета. Мамбет Мамакеев

Родился 1 октября 1927 года в селе Кереге-Таш. Хирург и общественный деятель, член Национальной академии наук КР, доктор медицинских наук, профессор.

Является основоположником кыргызской школы абдоминальных хирургов и организатором создания Национального хирургического центра КР — головного республиканского научного лечебно-учебного комплекса.

В 2004 году Мамбету Мамакееву присвоено звание «Кыргыз Республикасынын Батыры» — «Герой Кыргызской Республики». Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР четырех созывов, Жогорку Кенеша двух созывов.

Родился финансист Усен Набитаев

Родился 1 октября 1929 года в селе Беш-Кунгей Чуйской области. Заслуженный экономист Киргизской ССР.

Первый профессиональный национальный кадр в банковской сфере, стоявший у истоков создания всей банковской системы Кыргызской Республики.

Умер в 2010 году.

Родился актер Борис Суслов

Фото из интернета. Борис Суслов в роли Тибальда - «Ромео и Джульетта», 1966 года

Родился 1 октября 1930 года.

Весной 1949 года, будучи еще учащимся, дебютировал в роли Пьера в «Волшебной флейте», затем получил роль Зигфрида в «Лебедином озере».

1966-1972 — ведущий солист балета Кыргызского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Исполнил все ведущие партии в репертуарных спектаклях мировой, русской и национальной балетной классики.

Был бессменным партнером великой кыргызской танцовщицы, народной артистки СССР Бюбюсары Бейшеналиевой, а также выдающихся кыргызских балерин современности: Рейны Чокоевой, Сайнат Джокобаевой, Чолпон Джамановой и многих других.

С 1973 года Бориса Суслова шесть раз представляли на звание «Народный артист Киргизской ССР», но звание ему так и не присвоили.

Умер 14 мая 2016 года.

Родился скульптор Виктор Шестопал

Фото slovo.kg. Виктор Шестопал

Родился 1 октября 1936 года в городе Петропавловске Казахской ССР. Мастер станковой и монументальной скульптуры, народный художник Кыргызстана.

Мастер полвека отдал служению «молчаливой музе» и вошел в историю кыргызского изобразительного искусства как «шестидесятник», монументалист, мастер станковой скульптуры, приверженец реалистического направления в скульптуре.

С 1970 года — член Союза художников СССР.

Работает в области станковой и монументальной скульптуры.

Создал тематические композиции, цикл портретов современников, произведения монументального искусства. Им создана целая галерея портретов замечательных людей Кыргызстана.



В монументальной скульптуре творческой удачей художника является памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, установленный в Токмаке, и памятник Александру Пушкину возле Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина.

Интервью журналиста 24.kg с народным художником КР можно прочитать по ссылке.

Родился актер Александр Балбекин

Фото ГНРТД имени Ч.Айтматова. Александр Балбекин в спектакле «Дон Жуан»

Родился 1 октября 1943 года. Советский, кыргызский актер, режиссер, писатель, заслуженный артист Киргизской ССР (1990).

В 1973-2009 годы — актер и режиссер Государственного русского театра драмы имени Н.К.Крупской.

Член Союза писателей Кыргызстана, Международного союза писателей «Новый Современник».

Умер 4 января 2015 года.

У кого намечается той

Азамат Арапбаев

Родился 1 октября 1970 года в Джалал-Абаде. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Курсанбек Шератов

Родился 1 октября 1989 года в селе Кара-Козу. Член национальной сборной КР по футболу, защитник.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева представляет выставки «В мире и согласии. Искусство СССР» и персональную выставку Абдырая Осмонова;

на аллее возле памятника Курманджан датке пройдет ярмарка «От сердца к сердцу»;

в КРСУ состоится мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи;

в Concert Hall выступит известная джазовая певица и композитор Йоханна Шнайдер;

Национальный центр детей и юношества «Сейтек» приглашает на цветочную ярмарку. Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

чемпионат Кыргызстана среди ветеранов по шахматам.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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