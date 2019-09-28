Жуткие кадры. Как выглядят самые грязные места планеты

Пластик, старая техника, упаковка, отходы горнорудного производства — человечество засоряет планету, не задумываясь о последствиях. Горы мусора копятся в больших городах и на некогда уютных лугах, превращая мир в один огромный мусорный полигон, пишет портал @hi-tech.
Издание собрало фотографии одних из самых грязных мест планеты.
1Кабве, Замбия
Фото Year of Clean Water
Из-за масштабной добычи свинца и кадмия в окрестностях города почти вся земля тут бесплодна.
2Аддис-Абеба, Эфиопия
Фото Flickr
Столица страны очень сильно страдает от отсутствия питьевой воды, да и та, что есть, стремительно загрязняется нечистотами.
3Порт-о-Пренс, Гаити
Фото Allison Griner
Местные жители совершенно не беспокоятся о гигиене, а власти страны — об утилизации мусора.
4Мумбаи, Индия
Фото DNA India
После приливов и штормов в этом крупном порту хорошо видно, сколько мусора индийцы выбрасывают в океан.
5Хазарибагх, Бангладеш
Фото Twitter @mandyisme
«Город тысячи садов» сегодня — крупнейший центр кожевенной промышленности, из-за которой концентрация хрома в воде и воздухе здесь просто угрожающая.
6Норильск, Россия
Фото Exposing the truth
Крупный промышленный центр в Заполярье, жители которого страдают от аллергий, онкологии, болезней органов дыхания вдвое чаще, чем по стране в среднем.
7Линфэнь, Китай
Фото All That’s Interesting
Его часто называют самым загрязненным городом в мире. Воздух тут действительно кошмарный.
8Агбогблоши, Гана
Фото epblog
В этом пригороде Аккры находится крупнейшая в мире свалка компьютерной техники, из-за которой местные грунт и вода содержат повышенные концентрации опасных металлов.
9Дзержинск, Россия
Фото Orangesmile
Этот город Нижегородской области регулярно попадает в списки самых загрязненных в стране и мире — из-за вредных производств, огромных свалок и шламонакопителя.
10Буэнос-Айрес, Аргентина
Фото Science — Time
Через этот южноамериканский мегаполис протекает самая загрязненная в мире река Матанса-Риачуэло.
11Джакарта, Индонезия
Фото Circle of Blue
Один из самых перенаселенных городов мира не справляется с коммунальными проблемами.
12Пекин, Китай
Фото Medium
Столица Поднебесной испытывает серьезный мусорный кризис.
13Желтые Воды, Украина
Фото «Имеется мнение»
Вдобавок к проблемам в коммунальной сфере в этом городке расположен крупнейший комбинат по добыче урана в Европе. Уровень онкологических заболеваний тут зашкаливает.
14Дакар, Сенегал
Фото France24
Еще один город, где мусор в невероятных количествах выбрасывают в океан.
15Бейрут, Ливан
Фото Foreign Police
Страна, разрушенная многолетними гражданскими войнами, стала зоной экологической катастрофы. Ее столица — не исключение.