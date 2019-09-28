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Общество

Жуткие кадры. Как выглядят самые грязные места планеты

Пластик, старая техника, упаковка, отходы горнорудного производства — человечество засоряет планету, не задумываясь о последствиях. Горы мусора копятся в больших городах и на некогда уютных лугах, превращая мир в один огромный мусорный полигон, пишет портал @hi-tech.

Издание собрало фотографии одних из самых грязных мест планеты.

1Кабве, Замбия

Фото Year of Clean Water
Из-за масштабной добычи свинца и кадмия в окрестностях города почти вся земля тут бесплодна.

2Аддис-Абеба, Эфиопия

Фото Flickr
Столица страны очень сильно страдает от отсутствия питьевой воды, да и та, что есть, стремительно загрязняется нечистотами.

3Порт-о-Пренс, Гаити

Фото Allison Griner
Местные жители совершенно не беспокоятся о гигиене, а власти страны — об утилизации мусора.

4Мумбаи, Индия

Фото DNA India
После приливов и штормов в этом крупном порту хорошо видно, сколько мусора индийцы выбрасывают в океан.

5Хазарибагх, Бангладеш

Фото Twitter @mandyisme
«Город тысячи садов» сегодня — крупнейший центр кожевенной промышленности, из-за которой концентрация хрома в воде и воздухе здесь просто угрожающая.

6Норильск, Россия

Фото Exposing the truth
Крупный промышленный центр в Заполярье, жители которого страдают от аллергий, онкологии, болезней органов дыхания вдвое чаще, чем по стране в среднем.

7Линфэнь, Китай

Фото All That’s Interesting
Его часто называют самым загрязненным городом в мире. Воздух тут действительно кошмарный.

8Агбогблоши, Гана

Фото epblog
В этом пригороде Аккры находится крупнейшая в мире свалка компьютерной техники, из-за которой местные грунт и вода содержат повышенные концентрации опасных металлов.

9Дзержинск, Россия

Фото Orangesmile
Этот город Нижегородской области регулярно попадает в списки самых загрязненных в стране и мире — из-за вредных производств, огромных свалок и шламонакопителя.

10Буэнос-Айрес, Аргентина

Фото Science — Time
Через этот южноамериканский мегаполис протекает самая загрязненная в мире река Матанса-Риачуэло.

11Джакарта, Индонезия

Фото Circle of Blue
Один из самых перенаселенных городов мира не справляется с коммунальными проблемами.

12Пекин, Китай

Фото Medium
Столица Поднебесной испытывает серьезный мусорный кризис.

13Желтые Воды, Украина

Фото «Имеется мнение»
Вдобавок к проблемам в коммунальной сфере в этом городке расположен крупнейший комбинат по добыче урана в Европе. Уровень онкологических заболеваний тут зашкаливает.

14Дакар, Сенегал

Фото France24
Еще один город, где мусор в невероятных количествах выбрасывают в океан.

15Бейрут, Ливан

Фото Foreign Police
Страна, разрушенная многолетними гражданскими войнами, стала зоной экологической катастрофы. Ее столица — не исключение.
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