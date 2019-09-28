Жуткие кадры. Как выглядят самые грязные места планеты

Пластик, старая техника, упаковка, отходы горнорудного производства — человечество засоряет планету, не задумываясь о последствиях. Горы мусора копятся в больших городах и на некогда уютных лугах, превращая мир в один огромный мусорный полигон, пишет портал @hi-tech.

Издание собрало фотографии одних из самых грязных мест планеты.

1 Кабве, Замбия

Фото Year of Clean Water

Из-за масштабной добычи свинца и кадмия в окрестностях города почти вся земля тут бесплодна.

2 Аддис-Абеба, Эфиопия

Фото Flickr

Столица страны очень сильно страдает от отсутствия питьевой воды, да и та, что есть, стремительно загрязняется нечистотами.

3 Порт-о-Пренс, Гаити

Фото Allison Griner

Местные жители совершенно не беспокоятся о гигиене, а власти страны — об утилизации мусора.

4 Мумбаи, Индия

Фото DNA India

После приливов и штормов в этом крупном порту хорошо видно, сколько мусора индийцы выбрасывают в океан.

5 Хазарибагх, Бангладеш

Фото Twitter @mandyisme

«Город тысячи садов» сегодня — крупнейший центр кожевенной промышленности, из-за которой концентрация хрома в воде и воздухе здесь просто угрожающая.

6 Норильск, Россия

Фото Exposing the truth

Крупный промышленный центр в Заполярье, жители которого страдают от аллергий, онкологии, болезней органов дыхания вдвое чаще, чем по стране в среднем.

7 Линфэнь, Китай

Фото All That’s Interesting

Его часто называют самым загрязненным городом в мире. Воздух тут действительно кошмарный.

8 Агбогблоши, Гана

Фото epblog

В этом пригороде Аккры находится крупнейшая в мире свалка компьютерной техники, из-за которой местные грунт и вода содержат повышенные концентрации опасных металлов.

9 Дзержинск, Россия

Фото Orangesmile

Этот город Нижегородской области регулярно попадает в списки самых загрязненных в стране и мире — из-за вредных производств, огромных свалок и шламонакопителя.

10 Буэнос-Айрес, Аргентина

Фото Science — Time

Через этот южноамериканский мегаполис протекает самая загрязненная в мире река Матанса-Риачуэло.

11 Джакарта, Индонезия

Фото Circle of Blue

Один из самых перенаселенных городов мира не справляется с коммунальными проблемами.

12 Пекин, Китай

Фото Medium

Столица Поднебесной испытывает серьезный мусорный кризис.

13 Желтые Воды, Украина

Фото «Имеется мнение»

Вдобавок к проблемам в коммунальной сфере в этом городке расположен крупнейший комбинат по добыче урана в Европе. Уровень онкологических заболеваний тут зашкаливает.

14 Дакар, Сенегал

Фото France24

Еще один город, где мусор в невероятных количествах выбрасывают в океан.

15 Бейрут, Ливан

Фото Foreign Police

Страна, разрушенная многолетними гражданскими войнами, стала зоной экологической катастрофы. Ее столица — не исключение.