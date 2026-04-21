Страны Центральной Азии усилят взаимодействие по вопросам очистки воздуха

В рамках регионального экологического саммита 2026 года, который пройдет в Астане 22-24 апреля, состоится второй диалог высокого уровня по вопросам политики в области очистки воздуха в Центральной Азии, объединивший министров экологии стран региона и международных партнеров для выработки согласованной повестки в сфере качества воздуха. Об этом сообщает проектный офис для ЦА по изменению климата и зеленой энергетике

Читайте по теме Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Астану

Загрязнение воздуха остается одной из наиболее острых проблем в области экологии и здравоохранения в Центральной Азии. Она обусловлена общими, зачастую трансграничными источниками, такими как сжигание ископаемого топлива, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, а также учащающиеся песчаные и пыльные бури. Несмотря на прогресс стран Центральной Азии в укреплении национальных систем управления качеством воздуха, региональный характер проблемы требует расширения межправительственного сотрудничества.

Предстоящий диалог станет продолжением обсуждений, начатых в рамках первой встречи в Ташкенте в 2024 году. Ожидается, что в его рамках будет официально объявлено о создании Центральноазиатской межправительственной коалиции по качеству воздуха. Ее создание инициировано Узбекистаном. Новая коалиция призвана стать платформой для координации усилий государств региона по борьбе с трансграничным загрязнением воздуха, обмена опытом и развития совместных решений.