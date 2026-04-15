Бишкекчанин сам убрал мусор на водохранилище и зовет других сделать так же

Предприниматель из Бишкека самостоятельно убрал мусор на Ала-Арчинском водохранилище, известном среди отдыхающих как «Затонувший лес».

По его словам, он очистил часть территории как на воде, так и на берегу, но мусора там по-прежнему много.

Как рассказал молодой человек, он решил заняться уборкой во время поездки на природу, так как ему небезразлично состояние окружающей среды.

 «Для меня важно, в каком состоянии находятся места отдыха. Я часто выезжаю на природу и вижу, сколько мусора оставляют люди», — отметил он.

Предприниматель намерен продолжить уборку и призывает неравнодушных граждан присоединиться к инициативе. Он также обращается к отдыхающим с просьбой бережно относиться к природе и не оставлять после себя мусор.

Бишкекчанин сам убрал мусор на водохранилище и зовет других сделать так же Бишкекчанин сам убрал мусор на водохранилище и зовет др...
