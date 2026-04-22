23 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

Бишкек

9.30-14.00 — 8-й микрорайон, дом 1/2, улица Белорусская, дома 14, 16, 16/1, 18 и частный сектор, переулок Сонкульский, улица Юнусалиева между улицами Суванбердиева и Скрябина;

9.30-17.00 — переулок Геологический, дом 14;

9.30-17.30 — улицы Гоголя, дома 179, 116, Жумабека, дома 64, 64/1, 64/2, 83, Семашко, дома 5, 7, 9, Фрунзе, дома 423, 425, 425/4, Баетова, отрезки улиц Айтматова, Жумабека, Осмонкула, Фрунзе, Саратовской, переулки Урожайный, Феодосийский;

13.00-16.30 — 8-й микрорайон, дом 40, школа «Келечек», улица Ахунбаева, дом 97 (Физкультурная академия);

9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Сары-Булун, Чатыр-Кол), отрезки улиц Боконбаева, Льва Толстого, Молодая Гвардия, село Лебединовка (улица Мичурина, проспект Ленина, улицы Калинина, Восточная, Сейтек, Мамыркалиева, Чкалова, 8 Марта, Кирова, Луганская, Чапаева, 9 Мая, Пионерская, Комсомольская, проспект Победы, улицы Северная, Набережная);

9.00-17.00 — отрезки улиц Токтогула, Сыдыкова, Боконбаева, Льва Толстого, Молодая Гвардия, Боталиева, Тулебердиева, Фере, Можайской, Кызыл-Кийской, Махатмы Ганди, переулки Сарууйский, Ужгородский, Измайловский, Дарханский, Ижевский, Перзенский, улица Баялинова, дом 180а, села Маевка (переулок Садовый, улицы Садовая, Гвардейская, Курманалиева), Лебединовка (проспект Ленина, улица Мичурина), Кашка-Суу (улицы Медерова, Достук, Ала-Арчинская, Новостройка, Школьная), Ленинское (улицы Садовая, Коммунарская, Алма-Атинская, переулок Зеленый);

9.00-12.00 — улица Баялинова, дом 172;

9.00-18.00 — отрезки улиц Куренкеева, Усенбаева;

11.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улица Кыз-Сайкал);

12.45-17.00 — улица Баялинова, дом 178;

9.00-13.00 — села Лебединовка (проспект Ленина, «Городок энергетиков»), Арашан (улицы Молдобекова, Проектируемая, Новостройка, Новая);

13.00-17.00 — села Аламедин (улицы Алма-Атинская, Новостройка, контуры 1352-1354, новостройка «Адилет»), Арашан (улицы Полевая, Исабекова, Клубная, 8 Марта, Молдобекова, Проектируемая, Сулайманова, Акматова, Садовая, Новостройка, Титова, Кошокбекова).

Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — Каракол (улицы Кыштобаева, Дербишова, Абдрахманова, дом 125), села Жолголот, Черик, Кызыл-Туу, Боконбаево, город Балыкчи (микрорайон «Сон-Коль», Военный городок), села Николаевка, Тюп, Михайловка.

Таласская область