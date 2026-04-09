Мэрия Бишкека ответила на жалобы о свалке у канала ТЭЦ

Пресс-служба мэрии Бишкека прокомментировала обращения жителей по поводу стихийной свалки в водоохранной зоне технического канала ТЭЦ на участке между проспектом Шабдана Баатыра и улицей Кольбаева.

По данным муниципальной инспекции, ранее по факту выброса и складирования строительного мусора были составлены три административных протокола в отношении ОсОО «СК Оптима» на общую сумму 59 тысяч сомов.

Компании выдали предписание на вывоз отходов, которое, как уточняется, было исполнено.

В мэрии добавили, что оставшийся мусор в настоящее время находится на территории самой организации в рамках инвестиционного соглашения с кабинетом министров Кыргызстана. Документ предусматривает реализацию проекта строительства жилого комплекса «Оптима» с благоустройством территории, включая реконструкцию инфраструктуры и повышение безопасности вдоль технологических каналов ТЭЦ.

Ранее горожане сообщили о стихийной свалке строительного и бытового мусора между проспектом Шабдана Баатыра и улицей Кольбаева возле водоохранной зоны канала ТЭЦ и призвали власти принять срочные меры по ее устранению.